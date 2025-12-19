Antena Meniu Search
O tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi, într-un accident produs în Bacău

Două maşini s-au ciocnit, vineri seară, în municipiul Moineşti, judeţul Bnacău, iar o tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi.

de Redactia Observator

la 19.12.2025 , 21:38
"În această seară am fost solicitaţi prin SNUAU 112 să intervenim la un accident rutier pe raza municipiului Moineşti, cartier Vasiesti, DN2G. S-a intervenit cu forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti. Ajunşi la locul intervenţiei s-a constatat faptul că accidentului s-a produs între două autoturisme", a transmis, vineri seară, ISU Bacău.

În urma coliziunii au rezultat 3 victime

Este vorbat despre un bărbat în vârstă de aproximativ 32 de ani, care a fost încarcerat. A fost extras şi predat echipajului SAJ. A doua victimă, un bărbat în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezintă multiple traumatisme, a fost preluat de echipajul SAJ în vederea transportului la spital.

"Din păcate a treia victima, femeie, în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezinta leziuni incompatibile cu viaţa şi s-a constatat decesul acesteia", a mai transmis sursa citată. Centrul Infotrafic anunţă că traficul se desfăşoară îngreunat pe DN 2G Bacău - Vermeşti, în apropierea localităţii Moineşti, judeţul Bacău.

bacau accident deces
