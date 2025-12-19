Două maşini s-au ciocnit, vineri seară, în municipiul Moineşti, judeţul Bnacău, iar o tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi.

- O tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi, într-un accident produs în Bacău - ISU Bacău

"În această seară am fost solicitaţi prin SNUAU 112 să intervenim la un accident rutier pe raza municipiului Moineşti, cartier Vasiesti, DN2G. S-a intervenit cu forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti. Ajunşi la locul intervenţiei s-a constatat faptul că accidentului s-a produs între două autoturisme", a transmis, vineri seară, ISU Bacău.

În urma coliziunii au rezultat 3 victime

Este vorbat despre un bărbat în vârstă de aproximativ 32 de ani, care a fost încarcerat. A fost extras şi predat echipajului SAJ. A doua victimă, un bărbat în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezintă multiple traumatisme, a fost preluat de echipajul SAJ în vederea transportului la spital.

Articolul continuă după reclamă

"Din păcate a treia victima, femeie, în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezinta leziuni incompatibile cu viaţa şi s-a constatat decesul acesteia", a mai transmis sursa citată. Centrul Infotrafic anunţă că traficul se desfăşoară îngreunat pe DN 2G Bacău - Vermeşti, în apropierea localităţii Moineşti, judeţul Bacău.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰