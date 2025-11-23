Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ofertele de pregătite de hotelierii din Băile Felix pentru turiştii care vor veni de 1 Decembrie

Preparate ca la mama acasă şi piscine cu apă fierbinte. Asta îi aşteaptă pe turiştii care aleg să îşi petreacă mini-vacanţa de 1 Decembrie în staţiunea Băile Felix. Unii au ajuns mai devreme anul acesta, ca să testeze terenul şi să guste din bunătăţile pregătite de bucătari. Ca să atragă cât mai mulţi oameni, administratorii au pregătit pachete avantajoase.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 08:41

Bucătarii pun la punct ultimele detalii pentru masa tradiţională de 1 Decembrie. "Avem o tradiţie veche, porcul, o sa il pregatim in curtea hotelului unde o sa il taiem, o sa il gatim pentru clienti. Furam startul cu ignatul. O sa avem afara ceaune, o sa avem pomana porcului, iahnie de fasole. Mici la gratar care nu o sa lipseasca, bineinteles", a declarat Cătălin Buz, bucătar restaurant 4 stele.

Care sunt preţurile

Mini-vacanţa de Ziua Naţională vine şi cu reduceri la cazări. În unele hoteluri, camerele au fost deja ocupate. "Tarifele pentru două nopți vorbim despre toate mesele incluse, încep de la 1.800 de lei pe cameră pentru 2 persoane, iar la trei nopți vorbim de 2.700 de lei pe sejur pentru două persoane", a declarat Adrian Brie, șef recepție hotel.

Articolul continuă după reclamă

Pentru turiştii care caută relaxare la un preţ prietenos, pensiunile din Băile Felix rămân în topul preferinţelor. "Pentru trei nopți de cazare cu demipensiune, prânz tradițional și acces la piscine, tarifele pornesc de la 1.000 de lei", a declarat Gabriel Dumitru, administrator pensiune.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hotel turisti pret 1 decembrie
Înapoi la Homepage
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical?
Observator » Evenimente » Ofertele de pregătite de hotelierii din Băile Felix pentru turiştii care vor veni de 1 Decembrie