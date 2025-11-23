Preparate ca la mama acasă şi piscine cu apă fierbinte. Asta îi aşteaptă pe turiştii care aleg să îşi petreacă mini-vacanţa de 1 Decembrie în staţiunea Băile Felix. Unii au ajuns mai devreme anul acesta, ca să testeze terenul şi să guste din bunătăţile pregătite de bucătari. Ca să atragă cât mai mulţi oameni, administratorii au pregătit pachete avantajoase.

Bucătarii pun la punct ultimele detalii pentru masa tradiţională de 1 Decembrie. "Avem o tradiţie veche, porcul, o sa il pregatim in curtea hotelului unde o sa il taiem, o sa il gatim pentru clienti. Furam startul cu ignatul. O sa avem afara ceaune, o sa avem pomana porcului, iahnie de fasole. Mici la gratar care nu o sa lipseasca, bineinteles", a declarat Cătălin Buz, bucătar restaurant 4 stele.

Care sunt preţurile

Mini-vacanţa de Ziua Naţională vine şi cu reduceri la cazări. În unele hoteluri, camerele au fost deja ocupate. "Tarifele pentru două nopți vorbim despre toate mesele incluse, încep de la 1.800 de lei pe cameră pentru 2 persoane, iar la trei nopți vorbim de 2.700 de lei pe sejur pentru două persoane", a declarat Adrian Brie, șef recepție hotel.

Pentru turiştii care caută relaxare la un preţ prietenos, pensiunile din Băile Felix rămân în topul preferinţelor. "Pentru trei nopți de cazare cu demipensiune, prânz tradițional și acces la piscine, tarifele pornesc de la 1.000 de lei", a declarat Gabriel Dumitru, administrator pensiune.

