Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Preţuri uriaşe pentru Revelion, în staţiunile de la munte. Unii hotelieri au "tăiat" din mâncare

Mai sunt cinci săptămâni până la sărbătorile de iarnă şi deja mai bine de trei sferturi din locurile de cazare în Poiana Braşov sunt rezervate de Revelion. Chiar dacă preţurile pachetelor nu sunt tocmai mici, iar transportul pe cablu s-a scumpit, iubitorii sporturilor de iarnă tot vor să profite de vremea bună pentru schi.

de Claudiu Loghin

la 22.11.2025 , 13:34

Spre exemplu, pentru pachetul de servicii turiste de Crăciun propus de un hotel de trei stele din Poiana Braşov, pentru 3 nopţi în regim de demipensiune, preţul porneşte de la 5.100 de lei pentru o cameră dublă. Iar pentru pachetul de Revelion într-un hotel de patru stele, preţul porneşte de la 7.000 de lei de persoană pentru această perioadă dintre 30 decembrie şi 3 ianuarie. În acest preţ sunt incluse regimul de demipensiune, spectacolul de Revelion şi brunch-ul de pe 1 ianuarie.

Unii hotelieri au redus din mesele pe care oferă pentru a păstra preţurile accesibile

Tot în staţiunea Poiana Braşov, dar într-un hotel de 3 stele, preţul porneşte de 7.500 de lei pentru o cameră dublă. În acest preţ sunt incluse cazarea pentru 3 nopţi, cina festivă şi brunch-ul şi accesul la serviciile spa. Preţul transportului pe cablu s-a scumpit în medie cu 9% în acest an.

Articolul continuă după reclamă

Unii hotelieri spun că de dragul păstrării unor preţuri accesibile pentru clienţii tradiţionali fie au fost nevoiţi să facă pachete cu doar 3 nopţi de cazare, în loc de 4, fie au redus din mesele pe care oferă.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

revelion craciun vacanta hotel pret
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Evenimente » Preţuri uriaşe pentru Revelion, în staţiunile de la munte. Unii hotelieri au "tăiat" din mâncare