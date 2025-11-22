Mai sunt cinci săptămâni până la sărbătorile de iarnă şi deja mai bine de trei sferturi din locurile de cazare în Poiana Braşov sunt rezervate de Revelion. Chiar dacă preţurile pachetelor nu sunt tocmai mici, iar transportul pe cablu s-a scumpit, iubitorii sporturilor de iarnă tot vor să profite de vremea bună pentru schi.

Spre exemplu, pentru pachetul de servicii turiste de Crăciun propus de un hotel de trei stele din Poiana Braşov, pentru 3 nopţi în regim de demipensiune, preţul porneşte de la 5.100 de lei pentru o cameră dublă. Iar pentru pachetul de Revelion într-un hotel de patru stele, preţul porneşte de la 7.000 de lei de persoană pentru această perioadă dintre 30 decembrie şi 3 ianuarie. În acest preţ sunt incluse regimul de demipensiune, spectacolul de Revelion şi brunch-ul de pe 1 ianuarie.

Unii hotelieri au redus din mesele pe care oferă pentru a păstra preţurile accesibile

Tot în staţiunea Poiana Braşov, dar într-un hotel de 3 stele, preţul porneşte de 7.500 de lei pentru o cameră dublă. În acest preţ sunt incluse cazarea pentru 3 nopţi, cina festivă şi brunch-ul şi accesul la serviciile spa. Preţul transportului pe cablu s-a scumpit în medie cu 9% în acest an.

Unii hotelieri spun că de dragul păstrării unor preţuri accesibile pentru clienţii tradiţionali fie au fost nevoiţi să facă pachete cu doar 3 nopţi de cazare, în loc de 4, fie au redus din mesele pe care oferă.

