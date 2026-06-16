Reglare de conturi în Capitală! Trei minori şi un şofer de doar 18 ani au fost vânaţi în trafic de mai mulţi interlopi periculoşi. Adolescenţii făceau parte dintr-un clan rival, care îşi disputa supremaţia drogurilor pe străzile din sudul Bucureştiului. Poliţiştii au intervenit înainte ca rivalii să scoată cuţitele şi pistoalele. Armele au fost găsite şi confiscate ulterior. Nici la audieri nu s-au liniştit. Suspecţii au transformat secţia de poliţie într-un nou ring de confruntare. Scandalul s-a încheiat cu reţineri.

Fără teamă de consecinţe, rivalitatea dintre cele două clanuri a explodat chiar sub ochii poliţiştilor. Pumni, picioare şi ameninţări. Cei mai tineri dintre protagonişti au doar 16 ani.

Trupele de ordine s-au mobilizat pentru a putea face faţă conflictului

Vino încoace, că să vezi ce omor îţi dau!

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Gata!

Bă, de faţă cu poliţia? (BEEP)

Voi sunteţi degeaba?

Este repriza a doua de scandal. Bătaia din faţa secţiei a venit după alte opt ore de audieri, pentru o încăierare care a pornit tot din acelaşi război de stradă. Unul dintre băieţii lăsaţi să plece a ieşit pe uşă cu acelaşi gând cu care intrase: răzbunarea. Aruncă o sticlă cu apă în adversar.

"Tot timpul am fost ameninţaţi, tot timpul am fost căutaţi, tot timpul au venit peste noi. Nu mai putem să ieşim afară", spune mama unuia dintre suspecţi.

În sudul Capitalei, două nume sunt pe lista neagră a rivalităţilor: Ştoacă şi Toboşaru. Clanuri cu ştate vechi în lumea interlopă, despre care anchetatorii spun că şi-ar disputa influenţa pe piaţa drogurilor. Graniţele dintre teritorii sunt fragile. Iar când orgoliile se lovesc, străzile devin ring de luptă.

Până la secţie, duşmanii şi-au făcut loc printre maşini, claxoane şi ameninţări

"Au fost urmăriţi, da. La semafor au coborât, au scos pistoalele...Bebică a scos pistolul, bâte, ceilalţi bodyguarzi şi ei şi au început să dea în maşină. Mi-a spart maşina. E făcută praf. Tot capul la băiat e spart. Băiatul e minor. Are 16 ani", spune mama unuia dintre suspecţi.

Polițiștii i-au prins pe cei implicați în confruntare. Au fost găsite și armele folosite în altercația de pe stradă: un cuțit, un topor și un pistol cu capse. Doar doi dintre cei implicaţi au ajuns pe mâna poliţiştilor.

Vecină: S-au bătut, s-au împuşcat, au tras cu pistoalele.

Reporter: Vă simţiţi în siguranţă?

Vecină: Nu. Nici atât. Siguranţă, de unde atât?

Vecin: Ăştia sunt ăia mici. Dacă ăia mari, care-i prind, intră pe o parte şi ies pe alta. Ăştia ce să mai zic? Îşi permit. Culmea că e plin de poliţişti aici.

Cele două grupări sunt cunoscute în lumea interlopă pentru infracţiuni violente şi acuzaţii de trafic de persoane. Anul trecut, unul dintre liderii clanurilor a fost acuzat că ar fi cerut taxă de protecţie de la manelişti pentru fiecare cântare.