Nu-i nimic înşelător, însă, la ştirea asta! Roşiile româneşti sunt mai ieftine ca niciodată la poarta fermei, dar ajung la gunoi. Fermierii le vând cu un leu kilogramul, dar se plâng că nici aşa nu găsesc cumpărători. Dau vina pe puterea de cumpărare tot mai scăzută și pe concurența importurilor.

După ce le-au îngrijit în solarii şi au aşteptat să se coacă, fermierii spun că rămân cu tone de roşii nevândute.

"Astea le duc acasă, vin iar mâine, iar poimâine, până începe să facă mustăţi. Când fac mustăţi mai dăm din astea la bulion, că vine omul să facă bulion, restul cu Dumnezeu cu mila. La tomberon!", spune Ionică Gârea, producător.

"Ce să le fac, trebuie să le arunc pe astea să le iau pe alea proaspete, poate le dau pe alea.", spune o producătoare.

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În toată ţara, fermierii au aceleaşi probleme. Cheltuielile cresc, clienții lipsesc, iar ei ajuns să îşi abandoneze recolta.

"Nu le mai culeg, le laşi acolo în solar şi aştepţi.", precizează un producător.

"Marfă frumoasă şi nu ai cui vinde, le dăm la găini, le aruncăm.", adaugă un alt fermier.

Un leu kilogramul. Atât au ajuns să ceară mulţi producători pentru roșiile din solarii, <CG4> de trei ori mai puţin decât anul trecut. În piețe, costă între trei şi cinci lei.

"Acum o lună erau 15-20 de lei kilogramul şi se vindeau. Acum la 3-4 lei kg ne uităm la ele.", adaugă o vânzătoare.

"E piaţa plină şi oamenii nu mai au bani să cumpere, cumpără câte 2-3 bucăţi. La pensie de 12 milioane ce să iei într-o lună?", menţionează o altă femeie.

"Fiind atât de multă marfă, lumea alege, merge şi de asta nu se vinde. Din cauză că e prea multă, cred că e prea multă.", spune un bărbat.

Producătorii agricoli au altă explicaţie.

"Avem consumatori care au rămas fără serviciu, consumatori cărora le-au scăzut salariile, pensionari cu pensii mai mici, iar puterea de cumpărare a scăzut din ce în ce mai mult.", explică Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli.

În plus, deși fermierii România produce anual peste 500.000 de tone de tomate, magazinele au importat cel puţin 100.000 de tone de roșii, anul trecut, din Turcia, Spania și Olanda.