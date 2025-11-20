Operațiune de amploare DIICOT şi Poliţia Română. 91 de persoane reținute și 19 sub control judiciar

Poliția Română, împreună cu procurorii DIICOT, a desfășurat miercuri, 19 noiembrie, o operațiune de amploare care a dus la reținerea a 91 de persoane și la instituirea măsurii controlului judiciar pentru alte 19, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române, informează Agerpres.

Acțiunile au vizat destructurarea unor grupări infracționale organizate implicate în trafic de droguri, trafic de persoane și minori, pornografie infantilă, criminalitate informatică și spălare de bani. Operațiunea a fost sprijinită de Poliția de Frontieră și Jandarmeria Română și a inclus 60 de acțiuni operative.

46 kg de canabis şi 2 kg droguri de mare risc, confiscate

În urma perchezițiilor, au fost ridicate:

aproximativ 46 kg de canabis, 2 kg de droguri de mare risc (heroină și cocaină) și droguri sintetice;

grindere, cântare, dispozitive mobile, laptopuri, tablete și medii de stocare a datelor;

trei arme letale și zece arme neletale, inclusiv arme albe;

sume importante de bani în lei, euro și alte valute;

14 ceasuri de lux, bijuterii și alte înscrisuri.

De asemenea, s-a dispus sechestrul asigurător asupra a 23 de autoturisme, majoritatea de lux.

Până în prezent, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 22 de persoane, urmând ca instanțele să se pronunțe și în cazul celorlalte propuneri formulate de procurori.

