Șapte români și moldoveni, suspectați de falsificare de documente. Percheziții în Pitești și Republica Moldova

Polițiști și procurori au făcut miercuri dimineață percheziții în Pitești, vizând o grupare suspectată că falsifica acte de identitate și permise de conducere emise în mod nereal de autoritățile din Republica Moldova. Șapte cetățeni români și moldoveni sunt suspectați de fals material și informatic, uz de fals și acces ilegal la un sistem informatic. Operațiunea se desfășoară și în Moldova, sub coordonarea Eurojust.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism informează că procurorii Serviciului Teritorial Piteşti al instituţiei şi poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară şi mai multe mandate de aducere, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic şi fals privind identitatea, potrivit News.ro.

Probele au relevat că şapte suspecţi, cetăţeni români şi moldoveni, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente, în special acte de identitate şi permise de conducere, în care s-a atestat în mod nereal că sunt emise de autorităţi din Republica Moldova.

La finele anului 2024, în scopul strângerii de probe, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a încheiat cu autorităţile judiciare din Republica Moldova, sub egida EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă.

Astfel au fost puse în aplicare, pe teritoriul Republicii Moldova, trei mandate de percheziţie domiciliară.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din inspectoratele judeţene de jandarmi Argeş şi Dolj.

