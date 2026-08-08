A aflat că are două malformații la inimă după ora de biologie. Cătălina are nevoie de 25.000 € pentru operaţie

Cătălina a descoperit că are probleme cardiace, după ce a primit la ore un tensiometru. Valorile mari ale tensiunii arteriale au determinat-o să îşi alerteze părinţii. A fost operată deja, dar are nevoie şi de a doua intervenţie, fără de care există riscul de disecare a aortei şi oprirea inimii. Costul ei depăşeşte însă bugetul familiei.

Totul a început pe 24 aprilie, într-o zi de vineri, la ora de biologie de la liceu.

"Lecția se numea tensiune arterială. Doamna profesoară ne-a adus un tensiometru pe care l-am folosit aproape toți. Am observat o valoare foarte mare. Cred că foarte mare, era 16. Le-am spus părinților acasă. Ulterior, era weekend și mi-am luat tensiunea în ambele zile, și sâmbătă, și duminică. La fel am avut valori foarte mari, între 16 și 20. Apoi, ulterior, luni, am mers la cardiolog și am primit diagnosticul", a povestit Cătălina Stoica.

Concluzia specialiștilor a fost că tânăra s-a născut cu două malformații la inimă.

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"Inițial a fost un șoc, pentru că nu prea am mai avut probleme medicale atât de grave și nici nu am știut de chestia asta, pentru că sunt niște malformații din naștere. Nu am avut niciodată niciun simptom. Aveam uneori dureri de cap și oboseală, mai ales la efort. Doar că durerile de cap treceau cu o pastilă de durere și cam asta era. Și nu m-am gândit niciodată la așa ceva", a mărturisit Cătălina Stoica.

A fost un șoc și pentru părinți, care au primit și o veste mai puțin plăcută de la spital.

"Medicul ne-a spus că o pune pe listă de așteptare, neavând materialele necesare și, în momentul când o să se găsească materialele necesare, o să ne contacteze în vederea operației", a precizat Valentin Stoica, tatăl Cătălinei.

Au ajuns apoi pentru o a doua opinie la medicul Victor Costache, unde fata a și fost operată pentru a-i fi montat un stent printr-o intervenție minim invazivă. Intervenția a fost un succes, dar a rezolvat doar una dintre cele două malformații. Urmează acum o a doua operație, pe cord deschis.

"Domnul doctor a recomandat să fie făcută în Germania, iar când am fost la control după ultima operație am primit vestea bucurătoare că vin nemții aici pentru operație și este un mare plus, vă dați seama", a mai spus Valentin Stoica.

Operația de înlocuire a aortei ascendente este programată pe 10 august, iar costul intervenției este de 25.000 de euro.