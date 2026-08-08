Una dintre jucăriile preferate ale copiilor noştri ascunde pericole nebănuite. Celebrele "squishy" pot fi toxice. E în vigoare şi o alertă europeană: un model chiar a fost retras de pe piaţă, după ce mai mulţi minori au suferit arsuri. La noi, ANPC face controale, dar în absenţa unui laborator pentru teste, inspectorii se bazează... pe aspect şi pe miros.

Jucăriile antistres sunt extrem de populare printre copii. Și se găsesc, mai nou, pe orice tarabă. Mulți părinți cedează repede...

"Le pun fix la casă când... începe să plângă la casă și, decât să stai să facă scandal la casă acolo, le iei și după aia vezi tu ce faci cu ele", a spus un tată.

Claudiu are două fetițe de trei și cinci ani. Copilele și-au dorit foarte mult jucăriile squishy după ce le-au văzut la colegii de grădiniță.

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"Tocmai le-am cumpărat acum două zile. Că le-au vrut copiii, inițial n-am știut ce sunt în ele și după aia a zis soția că sunt cam toxice și nu trebuia să le cumpăr", a povestit Claudiu.

Fabricate în țările asiatice, multe dintre aceste jucării pot conține substanțe periculoase. În Franța, un copil de 8 ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2, pe față și pe piept, după ce un squishy i-a explodat în față. Portalul Safety Gate are în vigoare o alertă europeană pentru un astfel de produs.

Jucăriile respective au un conținut foarte mare de benzen, un produs cancerigen care poate provoca inclusiv iritații ale pielii. Autoritățile spun că ar trebui retrase imediat de la comercializare.

"Pot să dezvolte reacții alergice inflamatorii la nivelul pielii, pot să producă iritații, iar la cei care au deja alergii, acestea pot să fie amplificate de prezența acestei substanțe. Expunerea pe termen lung la benzen are un efect cumulativ. În primul rând produce imunodepresie, scăderea capacității de apărare a organismului împotriva infecțiilor 01.21 Mielomul multiplu sau anumite forme de leucemie", a explicat Radu Țincu, toxicolog.

Inspectorii ANPC fac deja controale. Însă nu pot verifica în amănunt aceste produse.

"Mirosul atipic al acestor jucării poate fi un element care să atragă o atenție sporită din partea noastră, a celor care cumpărăm. Un miros de produs petrolier, în lipsa unor analize de laborator, poate fi un indicator extrem de periculos și să ne ridice semne de întrebare", a declarat Bekesi Csaba, președinte ANPC.

"Miroase a ceva toxic noi nu i-am cumpărat niciodată, tocmai din motivul acesta", a mărturisit un părinte.

Jucăriile „squishy” au fost cauza mai multor incidente, în ultimele luni, în Europa și în Statele Unite, mai ales că un trend pe TikTok îi încuraja pe copii să le încălzească în cuptorul cu microunde. Victimele au avut nevoie de intervenții chirurgicale și grefe de piele.