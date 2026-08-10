Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulţi momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucraţi în plus pot aduce mai mulţi bani la bătrâneţe.

Acum câţiva ani, Elena Năstase a ieşit anticipat la pensie, după 35 de ani de muncă. .

Reporter: Cât înseamnă asta la pensia dvs?

Elena Năstase, pensionară: La pensia mea de 3 mii, mai sunt 400 de lei. Mai fac nişte chestii ca să pot să supravieţuiesc. Aveam aşa nişte joburi, la nişte familii făceam curăţenie. Nu mi-a mai convenit pentru că lucram la un hotel privat şi la bucătărie doi erau cu mapa şi doi cu sapa.

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De la an la an, tot mai puțini români cer să iasă anticipat la pensie

Datele oficiale arată că numărul acestora a coborât de la peste 90.000 în 2024, la aproximativ 87.000 în 2025. Românii pot ieși cu cinci ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai însă 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penalizări.

"Măsurile luate până acum descurajează pensionarea anticipată şi încurajează ieşirea la limită de vârstă. Miza este una importantă. Se reflectă în deficitul bugetului. Cu cât statul va convinge oamenii să iasă mai târziu la pensie, cu atât va încasa mai multe contribuţii", spune George Moţ, fondator platforma Despre Pensii Private.

Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuţie de 40 de ani. Dacă nu se pensionează şi mai lucrează 5 ani, primeşte la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei în plus, în fiecare lună.

"Dacă vorbim strict din punct de vedere financiar, întotdeauna e mai bine să lucrezi în plus. Pensionarea pentru limita de vârstă standard sau chiar cu depăşirea acesteia aduce mai multe beneficii", spune George Moţ, fondator platforma Despre Pensii Private.

Aproape 250 de mii de români sunt ieşiţi la pensie şi lucrează în acelaşi timp, arată datele Casei de Pensii.

"În perioada de cumul pensie cu salariu, nu se acordă puncte de stabilitate. În schimb poate solicită recalcularea pensiei o dată pe an și va beneficia de valorificarea veniturilor realizate după înscrierea la pensie", spune Cristina Ştefan, expert securitate sociala Blocul National Sindical.

Dacă un pensionar a lucrat un an pe salariul minim brut pe economie, creșterea pensiei va fi de aproximativ 37 lei lunar. Dacă în schimb, a avut salariul mediu brut, creşterea va fi de 81 de lei.

"Cu cât venitul pentru care s-au plătit contribuțiile este mai mare, cu atât punctajul rezultat din recalculare este mai mare și implicit cuantumul pensiei", spune Cristina Ştefan, expert securitate sociala Blocul National Sindical.

România are 4,7 milioane de pensionari.