Vacanţa cu bunici, noua modă de pe litoral. La consiliul de familie, seniorii primesc misiunea să meargă la mare cu nepoţii, ca să mai respire şi părinţii câteva zile. Hotelierii au remarcat trendul şi au oferte speciale şi pentru bunici.

Pentru Cezar și David este prima zi la mare alături de bunici. Au venit din București și urmează să petreacă două săptămâni la malul mării. Şi Catia le face program bunicilor. Sunt din Brăila şi au rezervate patru zile pe litoral. Vacanțele cu familia extinsă sunt extrem de benefice, spun psihologii. Atât pentru cei mici, cât şi pentru părinţii care au parte astfel de un moment de respiro.

Hotelierii au observat trendul, așa că pregătesc condiții speciale pentru seniori

"Bunicii se pot simți utili în felul acesta, iar copiii îțși crează amintiri plăcute, petrecând timp de calitate cu bunicii. Bunicii este bine să-și păstreze responsabilitățile de bunici și să nu le preia pe cele ale părinților în aceste vacanțe, astfel încât copiii să înțeleagă că fiecare are propriul rol în creșterea și educația lor", a declarat Elena Stambuli, psiholog. Hotelierii au observat trendul, așa că pregătesc condiții speciale pentru seniori.

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"Pot face megneto terapie, electroterapie, kineto, nămol, iar copiii se pot juca afară, în interior la locul de joacă", a declarat Oana Olteanu, manager hotel. Weekendul acesta a fost cel mai aglomerat din acest sezon estival, cu peste 230.000 de turiști la malul mării.