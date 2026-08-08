Operaţiunea de scufundare a primelor două barje în Dunăre s-a încheiat după 11 ore. Deşi au fost întârzieri din cauza măsurilor de siguranţă, misiunea a fost dusă la bun sfârşit şi are rolul de a devia cursul apei către centrala de la Cernavodă.

Operațiunea pe Dunăre continuă și astăzi. Alte două barje încărcate cu 500 de tone de piatră urmează să fie scufundate astăzi.

Autoritățile au anunțat că în jurul orei 12 va începe acest demers. Vorbim despre un proces complex, complicat, care ieri a durat peste 11 ore.

Mai exact, peste 5 ore pentru fiecare barjă în parte. Sunt făcute acum ultimele verificări și ultimele demersuri pentru procesul de scufundare de astăzi.

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Inundarea controlată s-a efectuat prin pomparea apei pentru a coborâ barjele până la suprafața apei. Ulterior s-a trecut la umplerea lor astfel încât coborârea să fie cât mai echilibrat. Așadar, primele două sunt amplasate la 500 de metri de intrare pe brațul Bala.

Mai departe, alte două barje vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului, la 300 de metri distanță de ele. Împreună, toate patru vor forma două praguri, astfel încât apa să se redirecționeze către Dunărea veche, de unde este alimentată centrala de la Cernavodă.

Acolo, nivelul Dunării a scăzut cu 4 centimetri față de ieri.