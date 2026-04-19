Retroparada Primăverii a transformat ieri mai multe oraşe într-un muzeu al autoturismelor în aer liber. Maşinile interbelice din anii '30, americane sau inconfundabilele modele autohtone ca Dacia 1300 ori ARO au atras atât privirile pasionaţilor, cât şi cele ale curioşilor. Iar fiecare piesă de colecţie a avut o poveste fascinantă despre pasiune şi dorinţa de a pune în valoare aceste maşini legendare.

Un Chevrolet american din anii '60 a atras toate privirile ieri în centrul istoric al Sibiului, care a vibrat la sunetul motoarelor de altădată. "A fost o bucată de fiare într-un container, noi aşa am adus-o. De la ultimul şurub şi până la ultimul detaliu, totul e original. Şi sunt adunate din tot felul de părţi şi colţuri ale Statelor Unite", a declarat Andrei, proprietar. "În jur de 100 de maşini, 110 maşini, este chiar un record pentru atâtea ediţii câte au mai fost anterior. Am ajuns la un număr impresionant de multe maşini", a declarat Octavian Giurgiu, organizator.

Şi chiar dacă cele mai vechi maşini au fost fabricate acum apropape 100 de ani, încă se "ţin" bine pe şosele. "Este adusă din Suedia, e un Ford din 1932, o epavă, aşa am adus-o. Restaurată complet timp de 2 ani de zile", a declarat Cosmin Lepădat, proprietar. "Un model clasic ARO 243. Cumpărată la licitaţie de la armată, restaurată de un coleg pasionat", a declarat Marius Şufana proprietar.

Încântaţi, vizitatorii au ascultat cu atenţie povestea din spatele fiecărei "bijuterii" retro. Şi la Târgu Mureş bijuteriile pe patru roţi au furat privirile tuturor. "Au fost expuse cam 60 de maşini, cele mai vechi sunt chiar din anii '40. Au venit din mai multe judeţe la Târgul Mureş cu acestă ocazie", a declarat Robert Laszlo, organizator. Iar una dintre cele mai admirate a fost pe departe vechea comoară naţională - "Dacia".

Cei care nu au apucat să se bucure până acum de maşinile de epocă vor mai avea ocazia să o facă şi în toamnă, când vor fi organizate noi expoziţii.

