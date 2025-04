Acesta este sunetul care le-a bucurat inima multor pasionaţi de motoare din Galaţi. Astfel, nici bine nu a dat soarele, că motocicliştii şi-au şi dat întâlnire. Evenimentul, devenit deja tradiție, a reunit participanți de toate vârstele. Câteva sute de motociclişti din mai multe judeţe şi-au dat întâlnire pe faleza Dunării din Galaţi. De aici vor pleca într-o plimbare pe mai multe străzi ale oraşului, marcând astfel simbolic deschiderea sezonului moto.

Pentru pasionații moto, acesta a fost doar începutul

"Sunt şi cluburi care participă an de an alături de noi din Vaslui, din Brăila, din Ialomiţa, Constanţa, mai multe judeţe ale ţării", a declarat Florin Bălbărău, organizator. Pentru pasionaţi mersul pe două roţi înseamnă mai mult decât un simplu vehicul de transport. "Te naşti a doua oară. În fiecare an ne naştem încă o dată. Copilul din noi îşi spune cuvântul în fiecare primăvară, cu ocazia primelor raze de soare", a declarat Florin Bălbărău, organizator.

"Genul de libertate pe care nu îl poţi obţine altfel, părerea mea. Genul de responsabilitate pe care nu îl poţi obţine altfel", a declarat Daniel Tudor, organizator. Pe lângă bărbații prezenți în număr mare, printre motocicliști s-au aflat și câteva doamne curajoase. "Pentru asta trăiesc. Toţi spun să îl vând, dar altfel spun că îmbătrânesc dacă îl vând", a declarat Ana Izvoranu. Un alt scop al evenimentului este acela de conştientizare a prezenţei motocicliştilor pe şosele.

"Participanţii la trafic ar trebui să mai lase telefoanele, să mai şi semnalizeze din când în când, ca noi să putem merge şi noi în siguranţă pe lângă ei. Asta nu se opreşte cum crede lumea. Chiar dacă este ultra-tehnologizată, eu nu pot opri în condiţii de siguranţă pentru mine şi pentru cei din jur... decât dacă prevăd cu mult înainte ce se poate întâmpla", a declarat Daniel Tudor, organizator. Pentru pasionații moto, acesta a fost doar începutul. Sezonul promite multe ieșiri, evenimente și întâlniri, toate având ca numitor comun dragostea pentru motoare.

