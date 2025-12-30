Explozie urmată de incendiu într-o casă din judeţul Galaţi. Un bărbat de 55 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce o acumulare de gaze de la o butelie a dus la deflagrația puternică.

În imaginile surprinse de camera de supraveghere din zonă se vede cum totul în jur s-a cutremurat brusc.

Imediat după explozie, încăperea a luat foc. Salvatorii care au ajuns la locul incendiului i-au acordat îngrijiri bărbatului şi apoi l-au transportat la spital.

Pompierii au reuşit să stingă incendiul.

