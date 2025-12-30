Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Explozie urmată de incendiu într-o locuință din județul Galați. Un bărbat de 55 de ani, rănit grav

Explozie urmată de incendiu într-o casă din judeţul Galaţi. Un bărbat de 55 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce o acumulare de gaze de la o butelie a dus la deflagrația puternică.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 08:10

În imaginile surprinse de camera de supraveghere din zonă se vede cum totul în jur s-a cutremurat brusc.

Un bărbat de 55 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce o acumulare de gaze de la o butelie a dus la deflagrația puternică.

Imediat după explozie, încăperea a luat foc. Salvatorii care au ajuns la locul incendiului i-au acordat îngrijiri bărbatului şi apoi l-au transportat la spital.

Articolul continuă după reclamă

Pompierii au reuşit să stingă incendiul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

explozie butelie galati incendiu
Înapoi la Homepage
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte
Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Explozie urmată de incendiu într-o locuință din județul Galați. Un bărbat de 55 de ani, rănit grav