Un gălățean şi-a văzut moartea cu ochii, în timp ce traversa strada. Bărbatul era pe o trecere de pietoni din apropierea unei intersecţii, când două mașini s-au ciocnit violent.

Cel două maşini s-au ciocnit după ce unul dintre şoferi nu a respectat culoarea roşie a semaforului.

Impactul, surprins de camera de bord a unei maşini, a fost atât de puternic încât unul dintre autoturisme a fost proiectat la numai câţiva centimetri de bărbat.

Numai norocul a făcut ca bărbatul să scape de o nenorocire. Accidentul în sine dintre cele două maşini a provocat doar pagube materiale.

