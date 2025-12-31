Antena Meniu Search
Video Pieton la un pas de moarte, după ce un şofer a trecut pe roşu

Un gălățean şi-a văzut moartea cu ochii, în timp ce traversa strada. Bărbatul era pe o trecere de pietoni din apropierea unei intersecţii, când două mașini s-au ciocnit violent. 

de Redactia Observator

la 31.12.2025 , 11:02

Cel două maşini s-au ciocnit după ce unul dintre şoferi nu a respectat culoarea roşie a semaforului.

Impactul, surprins de camera de bord a unei maşini, a fost atât de puternic încât unul dintre autoturisme a fost proiectat la numai câţiva centimetri de bărbat. 

Numai norocul a făcut ca bărbatul să scape de o nenorocire. Accidentul în sine dintre cele două maşini a provocat doar pagube materiale.

accident galati pieton
