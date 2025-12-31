Video Pieton la un pas de moarte, după ce un şofer a trecut pe roşu
Un gălățean şi-a văzut moartea cu ochii, în timp ce traversa strada. Bărbatul era pe o trecere de pietoni din apropierea unei intersecţii, când două mașini s-au ciocnit violent.
Cel două maşini s-au ciocnit după ce unul dintre şoferi nu a respectat culoarea roşie a semaforului.
Impactul, surprins de camera de bord a unei maşini, a fost atât de puternic încât unul dintre autoturisme a fost proiectat la numai câţiva centimetri de bărbat.
Numai norocul a făcut ca bărbatul să scape de o nenorocire. Accidentul în sine dintre cele două maşini a provocat doar pagube materiale.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰