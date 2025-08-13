Parchet: Explozia de la Cugir a distrus 51.120 de cartuşe. Nu există indicii că a fost un sabotaj

Incendiul de la fabrica de armament Cugir. Procurorii au anunţat, miercuri, că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj şi au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică. În explozie au fost distruse peste 50.000 de bucăţi de cartuşe

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a transmis, miercuri, informaţii cu privire la incendiul care a izbucnit, în noaptea de 02.08.2025, în una din halele destinate depozitării muniţiei ce aparţine societăţii Uzina Mecanică Cugir SA - Compania Naţională Romarm S.A. În incident a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăţi cartuşe calibru de 14,5 şi 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hală la momentul incendiului.

Parchet: Nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj la uzina de la Cugir

"La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul I.P.J. Alba şi specialişti din cadrul Institutului Naţional Criminalistic din cadrul I.G.P.R. pentru a efectua cercetarea la faţa locului, fiind asistaţi de reprezentanţi ai Insemex Petroşani. Până în prezent au fost audiate mai multe persoane, au fost ridicate imagini video şi documente de gestiune, de evidenţă a accesului, documente tehnice şi de protecţia muncii, instrucţiuni şi proceduri. De asemenea, au fost prelevate probe criminalistice, materiale şi echipamente ce urmează a fi expertizate", au transmis procurorii.

Aceştia precizează că, din primele constatări, rezultă faptul că incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniţia. "La momentul de faţă, ancheta fiind într-un stadiu incipient, nu se pot emite concluzii certe cu privire la cauzele aprinderii pulberii, însă nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj", au precizat procurorii. Aceştia fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de distrugere din culpă.

Explozia de la Cugir a distrus 51.120 de cartuşe dintr-un total de 727.760

Potrivit Parchetului, în incendiul care a cuprins una din halele destinate depozitării muniţiei a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăţi cartuşe calibrul de 14,5 şi 5,56, dintr-un total de 727.760.

Iniţial, s-a transmis că depozitul conţinea aproximativ 400.000 de cartuşe calibrul 14/5, pregătite pentru a fi livrate, din care, la o primă evaluare, s-a apreciat de către reprezentanţii societăţii că au fost distruse aproximativ 130.000 de cartuşe.

După producerea incendiului, la faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul IPJ Alba şi specialişti ai Institutului Naţional Criminalistic din cadrul IGPR pentru a efectua cercetarea la faţa locului, fiind asistaţi de reprezentanţi ai Insemex Petroşani.

Nu au fost înregistrate victime omeneşti. Angajaţii fabricii sunt în concediu, de la 1 august, pentru două săptămâni.

Ministrul Economiei a reintrodus controlul accesului în fabricile de armament

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat pe 4 august, că a reintrodus obligaţia ca toate persoanele care intră într-o astfel de unitate să fie autorizate la nivelul ministerului. De asemenea, a cerut actualizarea de urgenţă a planurilor de securitate ale fabricilor de armament sau muniţie. Radu Miruţă a mai avertizat că o fabrică de armament nu se conduce "ca o maşină de îngheţată", iar managerul care crede altceva "să profite de fereastra de oportunitate în care să se ceară singur afară".

