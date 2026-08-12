Bloggerii militari ruşi au început să răspândească informaţia conform căreia armata Moscovei ar fi cucerit satul Scerbakivka din regiunea Harkov. Problema? Satul nu mai există de aproape 30 de ani.

Cu ce hărţi lucrează armata rusă în Ucraina? S-a raportat capturarea unui sat care nu mai există din 1997 - Profimedia

Canalale de propagandă apropiate armatei ruse răspândesc o informaţie venită, culmea, de la Ministerul rus al Apărării, conform căreia satul Scerbakivka a fost capturat cu succes. Potrivit RBC Ucraina, această localitate a fost desfiinţată total încă din 1997 pentru că la acea vreme nu mai exista nicio persoană care să trăiască în acel sat. Astfel, numele "Scerbakivka" nu mai există din punct de vedere juridic în evidenţele autorităţilor ucrainene. Mai mult, localitatea nu mai există fizic.

Ce ascunde de fapt "greşeala" de comunicare

Potrivit ucrainenilor această eroare a ruşilor ascunde de fapt o tactică de propangandă. Autoriţăţile ruse ar raporta constant cucerirea unor aşezări ucrainene pentru a da impresia ca armata rusă este într-o continuă şi reuşită ofensivă.

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Astfel de informaţii vin chiar de la cel mai înalt nivel din Rusia. Ultimul exemplu a fost oferit de Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General rus, care a declarat că localităţile Kupiansk şi Kupiansk-Vuzlovîi au fost capturate total de armata sa. Realitatea de pe teren ar contrazice acest lucru, militarii ruşi controlând doar anumite zone din aceste oraşe.