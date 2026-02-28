Vlad Marinescu, patronul Raiului striptease, a ajuns în arest după ce procurorii l-au acuzat că a făcut o avere din prostituţie şi droguri.

În faţa judecătorilor s-a declarat nevinovat şi s-a dezis de implicarea în reţeaua infracţională. Scuzele nu i-au ajutat însă nici pe asociaţii lui: mama actorului Vlad Marinescu, bodyguardul zis Bandy, o manageră a clubului şi furnizorul de substanţe ilegale au ajuns după gratii.

Alţi doi suspecţi au fost cercetaţi în control judiciar.

