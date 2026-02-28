Loviturile SUA și Israelului asupra Iranului pot redesena echilibrul de putere în Orientul Mijlociu și înlătura regimul de la Teheran, dar riscă, în același timp, să adâncească instabilitatea într-o regiune deja tensionată.

Ce schimbă atacurile asupra Iranului și cât de departe poate escalada conflictul. Analiză Politico - Hepta

Teheranul a reacționat cu furie, lansând rachete asupra bazelor americane din Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Qatar, și este posibil să continue atacurile dacă loviturile SUA și Israelului persistă. În timp ce operațiunea era în desfășurare, Trump i-a îndemnat pe iranieni să profite de moment pentru a răsturna conducerea clericală, în frunte cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit unei analize Politico.

Obiectivele loviturilor

Administrația Trump și Israelul au declarat că urmăresc, printre altele, să stimuleze populația iraniană să răstoarne sistemul politic actual. Trump a vorbit și despre distrugerea programului nuclear, a rachetelor balistice și a altor capacități militare ale Iranului, considerate amenințări majore de către Israel. Atacurile au vizat inclusiv conducerea regimului. Printre ținte s-au aflat reședințele lui Khamenei și ale președintelui Masoud Pezeshkian, precum și ale altor lideri politici și militari iranieni. Nu este clar când administrația Trump va declara misiunea ca fiind îndeplinită.

Care este situația liderilor de la Teheran

Până sâmbătă seara, soarta oficialilor vizați rămânea neclară. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru NBC News că "anumiţi comandanți" au fost anihilaţi, dar a negat moartea unor oficiali de rang înalt. Presa de stat iraniană a anunțat că Khamenei urma să transmită un mesaj, deși există speculații că acesta ar fi fost înregistrat anterior.

Chiar dacă lideri importanți ar fi eliminați, sistemul politic iranian, creat după revoluția din 1979, nu este ușor de destabilizat. Autoritatea supremă aparține liderului religios, dar există un mecanism legal clar pentru desemnarea unui succesor. În 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini, sistemul a reușit să asigure continuitatea. Totuși, actualul lider, în vârstă, nu a promovat public un succesor clar, deși se crede că l-ar favoriza pe fiul său, Mojtaba. Adunarea Experților Religioși ar putea opta însă pentru altă variantă.

Şansele unui război regional

Iranul a lansat deja atacuri asupra bazelor militare din țări vecine și ar putea utiliza grupările aliate din Irak, Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza sau rebelii Houthi din Yemen.

Iranul a avertizat și asupra închiderii Strâmtorii Hormuz, un punct vital pentru transportul global de energie. Atacurile iraniene au determinat unele state arabe să coopereze temporar, în ciuda tensiunilor anterioare. Rămâne incert dacă noi atacuri iraniene asupra teritoriilor lor ar putea determina aceste state să riposteze.

Cum ar putea reacționa alegătorii americani

Trump a încercat să liniștească republicanii preocupați de problemele economice și de costul vieții. Deși un sondaj POLITICO arată sprijin pentru acțiuni militare împotriva Iranului, acesta ar putea scădea rapid în cazul unor victime americane.

Un sondaj Breitbart indică faptul că susținerea ar putea dispărea dacă SUA ar suferi pierderi. Trump a avertizat deja că operațiunea ar putea implica victime în rândul militarilor americani, în contextul în care SUA au mii de soldați în baze din Orientul Mijlociu.

Democrații îl acuză deja pe președinte că a declanșat un război fără a lua în calcul suficient riscurile pentru militarii americani.

