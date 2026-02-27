Scene pline de cruzime în Ploieşti. O fată de 15 ani a fost bătută şi înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă, doar pentru că a vrut să înceapă o relaţie cu fostul iubit al agresoarei. La conflict a participat și băiatul de 16 ani, care i-a dat briceagul bătăuşei și apoi a privit tragedia fără să mişte un deget să le despartă pe cele două. Amândoi sunt acum arestaţi la domiciliu, vinovaţi de un gest care putea să curme o viață. Violenţa adolescenților nu mai e doar o avertizare. E realitate. Și ne arată cât de fragilă este linia dintre un conflict și o dramă de neimaginat.

Cei doi adolescenţi au ajuns în cătuşe la câteva ore după atacul brutal. În faţa anchetatorilor au recunoscut că formau un triunghi amoros. Adolescenta de 15 ani voia să înceapă o relaţie cu un băiat din liceu, cu un an mai mare. Doar că, vestea a ajuns şi la urechile colegei sale, o elevă de aceeaşi vârstă. Fata a văzut negru în faţa ochilor şi a decis să-şi scoată din joc rivala, imediat după terminarea cursurilor.

Adolescenta și-a dat întâlnire cu băiatul într-un parc din centrul orașului. Nu a ştiut că prezentă va fi și fosta prietenă a acestuia. Cearta dintre cele două s-a transformat rapid într-un episod sângeros.

Agresoarea a călcat-o în picioare pe fată până când băiatul i-ar fi înmânat un briceag. A tăiat-o de două ori, iar apoi au abandonat-o. Copilei i-a fost frică să anunţe poliţia şi a mers acasă. De acolo au preluat-o şi medicii, la solicitarea disperată a mamei.

"Au fost dispuse expertize medico-legale atât asupra victimei, cât şi asupra agresoarei, stabilindu-se faptul că agresoarea avea discernământ la momentul comiterii faptelor", spune Laura Antimiu, purtător de cuvânt IPJ Prahova.

Cei trei învăţau într-un liceu bun din Ploieşti, în clase diferite

Profesorii dau vina pe fenomenul violenţei între minori, promovat excesiv în online.

"Suntem foarte şocaţi de ceea ce s-a întâmplat. Copiii nu au prezentat niciun semn, nu a fost niciun act de violenţă la şcoală, nişte tineri liniştiţi, cu o situaţie şcolară bună", spune Alina Moise, directoarea Colegiului Economic "Virgil Madgearu".

"Lumea mai violentă, mai absurdă. În liceu niciodată... până acum nu se întâmpla aşa ceva, dar acum, generaţie nouă, clasa a 9-a", spune un tânăr.

"Trebuiau să vorbească cu profesorii ce probleme au, nu să se omoare pe stradă", spune o tânără.

Din fericire, viaţa fetei de 15 ani nu este pusă în pericol, dar va rămâne pe mâna medicilor cel puţin o săptămână.

