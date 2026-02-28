Antena Meniu Search
63 de ani de Madrigal. Povestea corului care a dus România pe scenele lumii: "Sunt cei mai buni ambasadori"

De 63 de ani, Madrigalul schimbă România prin muzică. O viaţă de profesionalism, emoţie şi excelenţă, celebrată într-o gală aniversară. Un concert eveniment care, an de an, e prilej de întâlnire între generaţiile pe care iubirea pentru muzică le-a adus împreună. Şi o dovadă vie că arta rămâne cel mai cunoscut ambasador al ţării noastre.

de Marko Pavlovici

la 28.02.2026 , 20:24

Concertul extraordinar a fost deschis de cei 130 de copii din corul Cantus Mundi, dirijaţi de Anna Ungureanu. În fiecare an, gala îşi propune să aducă în faţa publicului un carusel cultural al generaţiilor.

"O echipă fantastică care reușește să mute munții din loc, iar asta este cel mai important în spatele Madrigalului, pentru că sunt mai bine de 90.000 de copii care ascultă Madrigalul, pentru că fac parte din Programul Național Cantus Mundi", a afirmat Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal.

"Încercăm, prin Premiul Marin Constantin, să onorăm această stare de spirit de care cred că, de la cei mici până la cei în vârstă, toată lumea are nevoie", a spus Ion Marin, director de onoare al Corului Madrigal.

Nu au lipsit de la aniversare nici actorii care au crescut alături de Madrigal.

"63 de ani înseamnă o poveste românească pe care Madrigalul a dus-o în toată lumea, cu vocile, cu talentul, cu muzica, și sunt fericit că fac parte din ea. Sunt cei mai buni ambasadori ai României peste tot și avem nevoie de Madrigal pentru bucuria și speranța pe care ni le oferă în fiecare zi", a afirmat Marian Râlea, actor.

Spectacolul grandios, găzduit de Palatul Parlamentului, a fost completat de o mini-expoziţie de artă.

Pe holul Senatului sunt expuse 10 picturi și două sculpturi. Toate acestea arată cum este văzut Corul Madrigal prin ochii artiștilor contemporani.

Marko Pavlovici
corul madrigal romania muzica
