Turistă româncă, blocată în Dubai: "În acest moment chiar nu știm ce vom face"

Mihaela Sinca, o româncă aflată în vacanță în Dubai, spune că planurile de întoarcere în țară au fost date peste cap după ce zborul programat pentru 3 martie a fost anulat pe fondul situației de securitate din regiune.

"Vacanța noastră s-a prelungit neașteptat din cauza evenimentelor recente. Pe data de 3 martie aveam avion de întoarcere în țară, dar ne-a fost anulat de către compania aeriană. Toate zborurile din Dubai, dar și din Abu Dhabi au fost anulate până pe data de 7 martie, cel puțin aceasta este informația actuală pe care o avem", a povestit românca.

Mihaela Sinca spune că mai mulți prieteni se află în aeroport, unde situația este extrem de tensionată. "Avem și prieteni care se află acum în aeroport, unde este un foarte mare haos, aveau zbor de plecare. Nu sunt lăsați să plece. În speranța că poate vor găsi un avion care să-i întoarcă în țară, mulți dintre ei au făcut check-in și acum așteaptă de la ambasadă să fie reînregistrați".

Turiștii sfătuiți să rămână în hotel

Articolul continuă după reclamă

Deși atmosfera generală este calmă, turiștii au fost sfătuiți de personalul hotelului să rămână în camere, mai ales după incidentele din cursul dimineții.

"Starea este una calmă în aparență, deși cei de la hotel ne-au recomandat să stăm în cameră, mai ales după incidentul de dimineață când s-au auzit mai multe explozii, bubuituri, rachete, am văzut chiar și acum o oră, am văzut două rachete și s-au auzit două bubuituri destul de puternice. Ce să facem? În acest moment chiar nu știm ce vom face. Dacă nu vom avea avion de întoarcere, vom căuta o cazare să rămânem în siguranță. Alte informații nu știu. Nu știu", mai spune românca.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰