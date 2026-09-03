"Ai lovit un pieton" este noua înşelătorie care lasă şoferii fără mii de lei. O astfel de bandă a făcut un şir de victime la Bucureşti. Şarlatanii le spuneau şoferilor că au lovit, fără să îşi dea seama, o femeie într-o intersecţie, iar aceasta cerea despăgubiri ca să nu îi reclame la Poliţie. Un şofer care nu s-a lăsat păcălit le-a dat, însă, de gol, escrocheria în faţa poliţiştilor.

În imaginile filmate de o cameră de supraveghere, escrocii împart banii primiți de la una dintre victime. Un şofer de 80 de ani este unul dintre cei căzuţi în capcană. Se întorcea cu mașina de la medic când i-a atras atenţia o tânără care stătea pe bordură într-o intersecţie. Şi-a continuat, însă, drumul, fără să ştie că era vizat.

"În timp ce așa-zisa victimă aștepta aici, complicii săi îl opreau pe șoferul vizat câteva minute mai târziu. În momentul în care revenea aici, la trecerea de pietoni, întreaga poveste era pusă în scenă" relatează reporterul Observator Bogdan Dinu.

"Ea m-a urmărit, l-a trimis pe ăla, a venit repede… El zice... domnule, domnule… Domnule, ați lovit-o pe o femeie în capul străzii, cu mașina…" povesteşte Liviu.

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La fel a păţit şi acest şofer. După ce a fost oprit de escroci, s-a întors la locul așa-zisului accident.

"Acum ea era în picioare, îşi dăduse cu praf pe pulpa stângă a piciorului... Zice... eu când m-aţi lovit eu eram aplecată să îmi iau telefonul, mi-aţi spart telefonul… I-a căzut el din mâna" mai spune Liviu.

Femeia i-a cerut o mulţime de bani ca să îşi cumpere alt telefon şi l-a ameninţat.

"Costă vreo 11.000 de lei. Dacă nu îmi daţi banii eu chem poliţia că m-aţi lovit pe trecerea de pietoni…" relatează Liviu.

Fost militar, şoferul și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Le-a spus că nu are bani la el și le-a propus să se întâlnească a doua zi. Între timp, a anunțat poliția, iar agenţii au pregătit un flagrant.

"Cele trei persoane depistate au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior, față de acestea, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile" explică Crina Eșanu (Poliția Capitalei).

Una dintre victime le-a dat 7.000 de lei escrocilor

Trei dintre suspecţi sunt anchetaţi acum. Al patrulea este căutat de poliţişti. În doar câteva zile, suspecții ar fi încercat să păcălească cel puțin șase șoferi. Doar una dintre victime le-a dat, însă, bani: 7.000 de lei. Noua metodă este reinterpretarea unei alte înşelătorii celebre. Suspecții se aruncau intenționat în fața mașinilor care mergeau cu viteză mică şi cereau apoi despăgubiri.