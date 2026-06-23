Patru operaţii de transplant hepatic, renal şi de cornee au avut loc în spitale din Bucureşti, după ce, vinerea trecută, medicii de la Spital Clinic Judeţean de Urgenţă din Oradea au prelevat organele unui pacient aflat în moarte cerebrală, a cărui familie a fost de acord cu donarea.

Patru oameni, o nouă şansă la viaţă după gestul unei familii din Oradea: "Dovadă profundă de umanitate"

„Dincolo de efortul medical şi de precizia chirurgicală, reuşita de vineri este, înainte de toate, o dovadă profundă de umanitate”, transmit oficialii Agenţiei Naţionale de Transplant.

„O nouă minune medicală a avut loc vineri la Oradea, unde generozitatea unei familii greu încercate a transformat o tragedie uriaşă într-o şansă la viaţă pentru mai mulţi români. Echipa medicală de la Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor - Oradea a realizat o prelevare de organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală, după ce familia donatorului a spus DA donării de organe, declanşând o cursă contra cronometru pentru mai multe transplanturi”, scrie, marţi, agenrţia Naţională de Transplant.

Ficatul prelevat la Oradea a fost transplantat unui pacient la Institutul Clinic Fundeni, două transplanturi renale au avut loc la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal, iar o operaţie de transplant de cornee s-a făcut la Institutul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Prof.dr. Mircea Olteanu.

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„Această operaţiune complexă a fost posibilă datorită efortului extraordinar şi coordonării impecabile dintre echipa de ATI a spitalului din Oradea, responsabilă de menţinerea donatorului, şi echipele de chirurgi sosite din centrele de transplant. (...)Transportul organelor a fost realizat cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie în regim de urgenţă, mulţumim pentru sprijinul acordat. (...) Dincolo de efortul medical şi de precizia chirurgicală, reuşita de vineri este, înainte de toate, o dovadă profundă de umanitate”, mai notează Agenţia Naţională de Transplant.

Din echipa medicală care a realizat prelevarea organelor la Oradea: au făcut parte dr. Ştefan Pataki, dr. Carmen Pantiş, Petru Cotrău - coordonator regional, dr. Oana Popa medic specialist ATI, dr. Robert Ambrus medic rezident ATI. Dr. Marcut Lavinia medic primar ATI a fost medicul curant. Alături de aceştia s-au aflat asistentele Pataki Emese, Pinta Viviana şi Cheregi Aurelia.