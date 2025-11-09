Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Pensiunea din Gura Humorului distrusă de un incendiu avea mai multe probleme tehnice, indicate de pompieri

Incendiu devastator la o cunoscută pensiune din Gura Humorului. O turistă a murit în mijlocul flăcărilor, iar şapte oameni, printre care şi un copil, au scăpat în ultima clipă din foc.

de Angela Bertea

la 09.11.2025 , 19:43

Patronul pensiunii a fost sancţionat recent de pompieri tocmai pentru că nu instalase indicatoare pentru ieşirea în caz de urgenţă.

Focul a izbucnit azi-noapte într-o magazie a pensiunii, apoi s-a extins rapid în toată clădirea, la parter şi la mansardă.

Intervenţia pompierilor a fost extrem de dificilă.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pompierii cred că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit în camera frigorifică, dar proprietarul pensiunii dă vina pe panourile fotovoltaice de pe acoperiş.

De doi ani încoace, pompierii îl tot avertizau pe patronul pensiunii că are de pus la punct mai multe lucruri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Hanul distrus de incendiu era foarte căutat de localnici şi turişti din alte zone.

Poliţiştii au început o anchetă pentru ucidere şi distrugere din culpă, dar încă nu au scris niciun nume pe acest dosar.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

gura humorului incendiu pensiune pompieri
Înapoi la Homepage
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic?
Observator » Evenimente » Pensiunea din Gura Humorului distrusă de un incendiu avea mai multe probleme tehnice, indicate de pompieri