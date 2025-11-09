Incendiu devastator la o cunoscută pensiune din Gura Humorului. O turistă a murit în mijlocul flăcărilor, iar şapte oameni, printre care şi un copil, au scăpat în ultima clipă din foc.

Patronul pensiunii a fost sancţionat recent de pompieri tocmai pentru că nu instalase indicatoare pentru ieşirea în caz de urgenţă.

Focul a izbucnit azi-noapte într-o magazie a pensiunii, apoi s-a extins rapid în toată clădirea, la parter şi la mansardă.

Intervenţia pompierilor a fost extrem de dificilă.

Pompierii cred că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit în camera frigorifică, dar proprietarul pensiunii dă vina pe panourile fotovoltaice de pe acoperiş.

De doi ani încoace, pompierii îl tot avertizau pe patronul pensiunii că are de pus la punct mai multe lucruri.

Hanul distrus de incendiu era foarte căutat de localnici şi turişti din alte zone.

Poliţiştii au început o anchetă pentru ucidere şi distrugere din culpă, dar încă nu au scris niciun nume pe acest dosar.

