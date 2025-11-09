Antena Meniu Search
O femeie de 72 de ani a ars de vie într-o pensiune din Gura Humorului. Alte şapte persoane au fost evacuate

O femeie de 72 de ani a ars de vie, dup ce un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, la mansarda unei unități de alimentație publică cu camere de cazare, în localitatea Gura Humorului, județul Suceava.

la 09.11.2025 , 08:33

Trupul carbonizat al femeii, date dispărute a fost găsit în interiorul clădirii. Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 400 mp.

Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii.

Şapte persoane evacuate

Au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Din interiorul clădirii au fost evacuate șapte persoane, printre care și un minor.

Incendiul este localizat și se lucrează pentru stingere și pentru îndepărtarea efectelor negative, potrivit ISU Suceava.

În interiorul mansardei, pompierii militari au identidicat trupul carbonizat al unei persoane dată dispărută.

incendiu suceava gura humorului
