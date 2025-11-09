Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. Pompierii au intervenit imediat să stingă flăcările, însă, din păcate, pentru o turistă de 78 de ani nu s-a mai putut face nimic. Trupul femeii a fost găsit ars, în clădire. Alte şapte persoane au reuşit să scape. Pensiunea nu deţinea autorizaţie ISU, pentru că nu avea nevoie, dar, cu toate acestea, fusese sancţionată pentru mai multe nereguli.

Focul s-a aprins într-o magazie a clădirii, apoi s-a extins rapid la întreaga pensiune. Apelul la 112 a ajuns în jurul orei 5. La sosirea pompierilor, ardeau atât partererul, cât şi mansarda construcţiei.

După aproape 4 ore de la izbucnirea incendiului, pompierii lucrează şi acum la stingerea ultimelor focare. Intervenţia a fost una dificilă, deoarece construcţia este din lemn. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, şapte persoane, printre care şi un copil, au ieşit singure din complexul turistic.

"Din păcate una a fost dată dispărută şi ulterior, după ce am localizat incendiul şi am pătruns în interiorul clădirii a fost identificat trupul carbonizat al acesti persoane date dispărută", a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Un scurcircuit ar fi stat la baza incendiului

Este vorba despre o turistă în vârstă de 78 de ani. Pensiunea era foarte apreciată, atât de localnici cât şi de vizitatori.

"Era foarte frumos. Pe pereţi avea animale sălbatice împăiate. Foarte frumoasă locaţia, amenajată.

Acolo era restaurantul. Era bucătăria, mai în dreapta o terasă de servit. Camere nu acolo, în dreapta, unde erau construcţiile mai noi", spune o turistă.

"Dezastru cu totul. Nimeni nu se aşteapta la aşa ceva. Munca lui de o viaţă. Nu era în judeţul Suceava han mai frumos, mai gospodăresc. Foarte frumos era. Nimic. Nu are ce face. Nici la bucătărie nimic. A ars în totalitate", a declarat un vecin.

Pensiunea fusese sancţionată pentru mai multe nereguli. "Având în vedere că unitatea de cazare are 8 camere şi Din punct de vedere al suprafeţei complexului, nu se supune procesului de avizare/ autorizare din punct de vedere legislativ. Astfel încât nu necesită autorizare de securitate la incendiu. Au fost efectuate controale la acest obiectiv, controale care au fost urmate de sancţiuni. Undeva însumând la 5 mii de lei. S-au constatat nereguli la semnalizarea căilor de evacuare, la semnalizarea din zona camerei tehnice", a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Aproximativ 400 de metri pătraţi din pensiune au fost afectaţi de foc. Cauza exactă a incendiului va fi stabilită în urma unei expertize, însă, cel mai probabil, totul a pornit de la un scurtcircuit.

