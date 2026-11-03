Cod roșu de viituri şi cod portocaliu de ploi abundente în Constanţa. Cum va fi vremea în București

Meteorologii au actualizat alerta de vreme rea. De la ora 10:00, județul Constanța este sub Cod Portocaliu de ploi, iar Bucureștiul și alte județe din sudul țării sunt vizate de Cod Galben.

În Constanța va continua să plouă abundent până la ora 20:00. Se vor strânge între 30 și 35 de litri de apă pe metru pătrat, iar în unele zone din sudul și sud-estul județului se poate ajunge chiar și la 50 de litri.

Codul Galben este valabil până miercuri dimineață, la ora 10:00, și vizează județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Ilfov și municipiul București.

În aceste zone, ploile vor aduna între 20 și 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar pe alocuri cantitățile pot depăși 35 de litri.

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Cum va fi vremea în Bucureşti

Potrivit meteorologilor, vremea se va menţine rece şi închisă, iar temporar va ploua însemnat cantitativ (se vor acumula cantităţi de apă în general de 10...20 l/mp).

Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50...60 km/h). Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 5...6 grade.

"În intervalul 03 noiembrie, ora 10 - 04 noiembrie, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică pentru intensificări ale vântului şi ploi însemnate cantitativ", precizează meteorologii.

Cod roșu de viituri în Constanţa

Institutul Național de hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marți, o avertizare Cod roșu de inundații, valabilă pe parcursul următoarelor ore pe râuri din județul Constanța.

Potrivit hidrologilor, până la ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide cu posibile efecte severe de inundații locale, creșteri de debite și de niveluri, cu depășiri ale Cotelor de apărare, pe râurile din estul județului Constanța, situate la sud de Canalul Dunăre-Marea Neagră.

De asemenea, fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în bazinele hidrografice Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic.

Avertizarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională 'Apele Române', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral și Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța.