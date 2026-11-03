Păianjenii pot fi îndepărtați din locuințe prin măsuri simple de curățenie, au anunțat specialiștii, ca soluție la apariţia lor toamna, cauzată de scăderea temperaturilor nocturne.

De ce apar păianjenii în case toamna și cum pot fi preveniți fără să foloseşti chimicale - Profimedia

Sezonul de toamnă aduce o creștere vizibilă a prezenței păianjenilor în interiorul locuințelor, aceștia fiind observați frecvent pe podele, în căzi sau în colțurile ferestrelor. Specialiștii menționează că majoritatea păianjenilor mari din lunile septembrie și octombrie sunt exemplare de exterior care intră accidental în clădiri.

Pe măsură ce nopțile se răcoresc, aceștia caută adăpost, pătrunderea realizându-se prin spații precum crăpăturile de sub uși sau din jurul ferestrelor, conform TheCoolist.

Pentru a preveni această problemă fără a pulveriza întreaga casă cu insecticide, specialiștii recomandă măsuri mecanice directe, începând cu sigilarea intrărilor prin astuparea crăpăturilor, înlocuirea garniturilor uzate și repararea plaselor de la ferestre.

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De asemenea, este necesar controlul luminii exterioare prin schimbarea becurilor obișnuite cu unele galbene „anti-insecte” sau prin stingerea lor când nu sunt necesare, reducând astfel sursa de hrană a păianjenilor.

La exterior este necesară curățarea zonei din jurul fundației prin îndepărtarea arbuștilor, a mormanelor de frunze și a lemnelor de foc lipite de pereți, iar la interior se recomandă curățenia prin aspirarea regulată a colțurilor, tavanelor și spațiilor din spatele mobilei, alături de amplasarea capcanelor lipicioase în subsoluri și garaje.

Alte remedii, precum uleiul de mentă, oțetul sau castanele nu au dovezi solide că țin păianjenii la distanță pentru mult timp, iar insecticidele de exterior nu ajută prea mult, conform Iowa State.