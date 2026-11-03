"O încercare deliberată de a perturba aprovizionarea cu alimente a Europei". Aşa descriu oficialii incidentele informatice care au afectat supermarketurile din mai multe ţări europene. Sute de frigidere şi congelatoare au fost oprite sau au suferit modificări drastice ale temperaturilor. Cantităţi uriaşe de alimente au ajuns la gunoi iar pagubele sunt de ordinul sutelor de mii de euro.

Atacurile cibernetice, similare celui care a afectat Franţa în urmă cu două săptămâni, au ţintit în special partea de nord şi vest a Europei. Incidentele au fost confirmate oficial în Suedia, Belgia, Irlanda, Estonia, Olanda şi Luxemburg. Probleme de amploare mai mică au fost semnalate şi în Italia şi Grecia.

"A avut loc un atac cibernetic și toate congelatoarele noastre au ajuns la 50 de grade", spune Engla Ingwall, şef de vânzări.

"O organizație a spart sistemul de monitorizare a temperaturii frigiderelor și congelatoarelor noastre. Au obținut acces și au modificat setările și alte lucruri de genul acesta. E o nebunie. Nu văd ce ar putea câștiga din asta. E o formă de terorism, de fapt", menţionează Rickard Nilsson, manager de magazin.

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La ce sume sunt estimate pagubele

Infractorii cibernetici au preluat controlul dispozitivelor de răcire şi au modificat temperaturile din congelatoare de la minus 20 la plus 20 de grade. Iar cele din frigidere au fost setate la 50 de grade. Alte unităţi au fost oprite. Cantităţi uriaşe de alimente au fost afectate şi nu mai sunt recomandate consumului uman. Pagubele sunt estimate la sute de mii de euro.

"Nici măcar nu înțeleg cum ar putea cineva să facă asta, nu văd scopul. Și, în plus, sunt atât de mulți oameni care mor de foame, oameni care nu au suficient de mâncare: cum putem ajunge să aruncăm atâta mâncare?", menţionează Mathieu Tilman, manager supermarket.

"E incredibil! Sunt oameni care mor de foame. Nu mi-am imaginat niciodată că se poate întâmpla asta aici", spune un client al unui supermarket.

O reacţie a venit de la Comisia Europeană

Comisarul pentru agricultură şi alimentaţie ne avertizează că astfel de atacuri ar putea continua.

"O încercare deliberată de a perturba aprovizionarea cu alimente. Lanțul de aprovizionare trebuie să fie pregătit pentru amenințări noi și în continuă evoluție", explică Christophe Hansen, Comisar UE pentru agricultură şi alimente.

Specialiştii spun că nu doar sistemele de răcire industriale sunt vulnerabile. Pot fi afectate şi dispozitivele de generaţie nouă pe care le avem acasă, dacă pot fi comandate cu ajutorul unor aplicaţii online.

"Securitatea cibernetică funcționează pe mai multe niveluri și trebuie să le cerem mult mai mult companiilor mari de tehnologie pentru a ne oferi dispozitive și produse mai sigure. Dar ce putem face acasă? Cele mai importante lucruri sunt, în primul rând, să le menținem actualizate, instalați actualizările de securitate, deoarece altfel, în esență, ceea ce faceți este să vă lăsați neapărat împotriva a ceva despre care infractorii digitali ai lumii știu de fapt. Este pe internet. Ei cunosc această vulnerabilitate și știu că nu sunteți protejat împotriva ei", Ciaran Martin, expert în securitate cibernetică.

Potrivit specialiştilor, circa 13 mii de sisteme de control al refrigerării în zona industrială sunt accesibile online în o sută de ţări din întreaga lume. Multe dintre ele rulează sisteme software învechite.