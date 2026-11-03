De duminică plouă neîntrerupt pe litoral, iar zona de sud este cea mai afectată de inundaţii şi alunecări de teren. Terasamentul căii ferate s-a surpat la Eforie, iar circulaţia feroviară a fost închisă între Constanţa şi Mangalia. Un tren care era pe traseu a fost retras din motive de siguranţă, iar călătorii au fost evacuaţi.

Terasamentul căi ferate dintre stațiile Eforie Nord și Eforie Sud s-a surpat și odată cu el și tot malul de pământ pe o porțiune de aproximativ 20 de metri.

La fața locului sunt muncitorii de la CFR, care spun că lucrările de consolidare vor fi dificile și de durată, pentru că toată apa de pe DN39, drumul național care reagă stațiunile din sudul litoralului, curge pe sub calea ferată, așa că tot pământul este îmbibat în apă.

Când s-a închis circulația feroviară pe ruta Constanța-Mangalia

Este vorba despre lucrări care ar putea dura și câteva săptămâni, poate chiar o lună, pentru că aici o soluție ar fi construirea unui podeț. De la ora 7 din această dimineață circulația feroviară pe ruta Constanța-Mangalia a fost închisă.

Articolul continuă după reclamă

Se circulă doar cu autobuzul între Constanța și Mangalia, iar oamenii din trenul care a fost retras în această dimineață din circulație s-au descurcat cum au putut. În județul Constanța suntem sub cod galben de vânt puternic și cod portocaliu de ploi, care a fost extins până mâine dimineața.