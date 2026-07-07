Protest la adresa NATO blocat de poliţie înaintea summit-ului de la Ankara. Manifestanţii, arestaţi

Poliţia turcă a reţinut marţi câţiva participanţi la un protest anti-NATO din centrul oraşului Ankara, după ce aceştia au sfidat măsurile stricte de securitate şi o interdicţie generală de organizare a protestelor în timpul summitului alianţei, a relatat presa locală, relatează dpa.

Protest anti-NATO blocat de poliţie înaintea summit-ului de la Ankara. Manifestanţii au fost arestaţi - Profimedia

Ofiţeri de poliţie au fost văzuţi în timp ce încătuşau şi urcau protestatarii într-un autobuz al poliţiei în apropierea Parcului Kurtulus din Ankara, la circa şapte kilometri de locul unde are loc summitul NATO, conform imaginilor publicate de cotidianul de opoziţie Cumhuriyet, postate pe platforma X.

"NATO ieşi afară, acest pământ ne aparţine", au scandat unii protestatari în limba turcă.

Micul grup, din care au făcut parte şi parlamentari ai opoziţiei, a încercat să mărşăluiască purtând pancarte. Poliţia a blocat protestul şi a reţinut câţiva manifestanţi, potrivit imaginilor publicate.

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Într-o declaraţie adresată jurnaliştilor la Ankara, parlamentarii din Partidul Muncitorilor din Turcia (TIP) şi Partidul Laburist (EMEP) au cerut eliberarea tuturor celor care au participat la protestele anti-NATO.

Sute de persoane au fost arestate în Turcia în perioada premergătoare summitului NATO care se desfăşoară marţi şi miercuri la Ankara. Printre acestea se numără jurnalişti, cadre universitare şi membri ai grupurilor de stânga.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat importanţa dreptului de a demonstra înainte de summit, după ce a fost întrebat de un jurnalist cu privire la măsurile restrictive aplicate de autorităţile turce.