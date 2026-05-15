Bărbatul din Rovinari, filmat în timp ce trântea o pisică ce părea deja moartă, a fost reținut de polițiști

Un bărbat în vârstă de 63 de ani din Rovinari a fost reținut de polițiști după ce ar fi ucis o pisică, urmând să fie dus vineri în fața procurorilor de la Parchetul Local, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, Miruna Prejbeanu, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 15.05.2026 , 12:01
Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Rovinari au fost sesizaţi, joi, de o femeie din localitate cu privire la faptul că, în parcarea din apropierea locuinţei sale, un bărbat ar fi agresat, în mod repetat, o pisică, provocându-i decesul.

"La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Gorj, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind analizate atât filmarea realizată de apelantă, cât şi imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au identificat persoana bănuită de săvârşirea faptei, respectiv un bărbat de 63 de ani, din oraşul Rovinari. Totodată, cadavrul exemplarului felin a fost găsit îngropat în grădina din spatele blocului, fiind ridicat şi transportat la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj, în vederea efectuării necropsiei sanitar-veterinare pentru stabilirea exactă a cauzei morţii. Faţă de bărbat, poliţiştii au dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore", a menţionat Miruna Prejbeanu.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept.

gorj rovinari barbat pisica retinut politie
