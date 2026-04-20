Planul pentru autogara de la Otopeni avansează: proiectul a intrat în implementare. Anunţul CNAB

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță că proiectul autogării de la Aeroportul "Henri Coandă" a intrat în etapa de implementare. Studiul de fezabilitate urmează să fie finalizat în cel mult 60 de zile, după care va începe faza de construcție, potrivit News.ro.

la 20.04.2026 , 12:11
"Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a început implementarea proiectului pentru realizarea unei autogări la Aeroportul ”Henri Coandă”, prin finalizarea licitaţiei de achiziţie a studiilor de fezabilitate privind ”Amenajarea infrastructurii de transport pentru staţie îmbarcare/debarcare pasageri la AIHCB", informează luni CNAB.

Aeroportul Otopeni, în plin proces de modernizare

Potrivit sursei citate, Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti traversează în prezent o perioadă de ample modernizări, atât în ceea ce priveşte suprafaţa de mişcare a aeronavelor, terminalele de pasageri, dar şi a construcţiilor suport, necesare deservirii traficului aerian.

În contextul creşterii constante a numărului de pasageri care ajung la aeroport din alte localităţi, utilizând microbuze, autobuze sau autocare, amenajarea unei autogări dedicate devine o necesitate pentru asigurarea unor condiţii eficiente şi sigure de îmbarcare şi debarcare.

Unde va fi amplasată autogara de la Otopeni

Zona special destinată operatorilor de transport rutier de persoane are aproximativ 4.300 mp şi se află în proximitatea Terminalului Plecări, în perimetrul adiacent parcării de pasageri, spre sensul giratoriu, astfel încât autocarele, microbuzele şi autobuzele să aibă acces rapid la peroanele autogării.

Staţia va deservi simultan minimum 6 autocare, 15 microbuze şi 2 autobuze şi va include spaţii dedicate pentru staţionarea în siguranţă a vehiculelor aflate în aşteptare.

Pentru confortul pasagerilor, autogara va fi prevăzută cu o sală de aşteptare.

Accesul autovehiculelor va fi gestionat prin sisteme automate, inclusiv bariere cu cititoare de numere de înmatriculare, afişaj electronic al locurilor disponibile şi supraveghere video pentru monitorizarea fluxurilor de acces şi a zonei de aşteptare.

În termen de 60 de zile, CNAB va primi studiul de fezabilitate, urmând ca imediat să înceapă etapa legală de construcţie propriu-zisă.

