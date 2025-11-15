Ploaia de stele Leonide atinge punctul maxim pe 17 noiembrie. Cum se formează

Ploaia de stele Leonide este unul dintre cele mai cunoscute și spectaculoase fenomene astronomice ale toamnei, fiind activă în 2025 între 6 și 30 noiembrie. Maximul de activitate are loc în noaptea de 17 noiembrie 2025, când se pot observa peste 10 meteori pe oră, în condiții de cer senin. Aceste "stele căzătoare" apar atunci când particulele de praf lăsate în spațiu de o cometă intră în atmosfera Pământului cu viteze care pot ajunge până la 70 km/s, încălzindu-se și formând pe boltă dâre luminoase, vizibile cu ochiul liber.

Universul e plin de lucruri uimitoare, dar doar unele se văd cu ochiul liber. Ploile de meteoriți sunt printre cele mai frumoase: par ca niște artificii naturale pe cerul nopții. Cel mai recent astfel de eveniment, Leonidele, produce unii dintre cei mai rapizi meteoriți în fiecare an, cu viteze de 44 de mile pe secundă, având cozi luminoase și lungi.

Această ploaie de meteoriți este activă din 6 noiembrie și atinge apogeul în noaptea de duminică spre luni, adică între 16 şi17 noiembrie, potrivit International Meteor Organization. Dar fenomenul este activ până pe 20 noiembrie.

Leonidele pot fi observate în constelația Leului și vor fi vizibile atât din emisfera nordică, cât și din cea sudică. Anul acesta, luna va fi luminată doar 9%, ceea ce este o veste bună pentru cei care vor să urmărească. În această perioadă mai sunt active și alte două ploi de meteoriți, Tauridele de Nord și Tauridele de Sud, dar acestea și-au depășit deja apogeul.

Ce sunt Leonidele

Leonidele sunt resturile cometei Temple-Tuttle, ce a trecut la periheliu în 1998. În perioada 1998-2002, Pământul a trecut, în fiecare an, printr-o regiune plină de praful lăsat de nucleul cometei. Astfel s-au produs adevărate furtuni de meteori, cu rate de 1.000 de meteori pe oră. Începând cu 2003, maximul atins de acest curent a fost de maxim 10 meteori pe oră, conform site-ului Observatorului Astronomic.

Particulele de praf lăsate în urmă de cometă pătrund în atmosfera Pământului cu viteze de până la 70 km/s, generând pe cer acele dâre luminoase strălucitoare.

Cum se formează o ploaie de meteoriți

Ploile de meteoriți apar atunci când Pământul trece prin resturile lăsate de o cometă sau un asteroid în drumul său în jurul Soarelui. Aceste resturi, care pot fi cât un bob de nisip, lasă în urmă un fir de lumină strălucitoare pe măsură ce se ard în atmosfera Pământului.

Ploile de meteoriți apar în aceeași perioadă în fiecare an și pot dura zile sau săptămâni. Dar există doar o fereastră scurtă de timp în care fiecare ploaie ajunge la apogeul său, care se întâmplă atunci când Pământul traversează cea mai densă parte a resturilor cosmice. Apogeul este cel mai bun moment pentru a observa ploaia. Din perspectiva noastră de pe Pământ, meteoriții vor părea că provin din același punct pe cer.

De exemplu, ploaia de meteoriți Perseide își atinge vârful la mijlocul lunii august, din constelația Perseu. Geminidele, care au loc în fiecare decembrie, radiază din constelația Gemeni.

Cum să urmărești Leonidele

Pentru a urmări o ploaie de meteoriţi nu e nevoie de un echipament performant. E suficient să priviţi spre cer într-o zonă cât mai întunecată. Meteoriții acoperă zone mari de cer, iar instrumentele optice limitează câmpul vizual.

Unele astfel de fenomene pot ajunge până la 100 de meteoriți pe oră, însă de obicei veți vedea mai puțini, din cauza poluării luminoase. Planetariile, cluburile de astronomie și hărțile de poluare luminoasă vă pot ajuta să găsiți un loc potrivit.

Cele mai bune condiții sunt: cer senin, fără lună, între miezul nopții și răsărit. Lăsați ochii să se obișnuiască cu întunericul cel puțin 30 de minute. Este bine să vă îmbrăcați în straturi, chiar și vara, și să aveți la voi o băutură caldă, scrie New York Times.

