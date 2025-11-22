Poiana Braşov rămâne şi anul acesta cea mai scumpă staţiune de Revelion. O familie cu un copil plăteşte peste 10 mii de lei pentru un sejur de trei zile. Sunt hotelieri care se laudă că păstrează preţurile de anul trecut, dar oferă mai puţine nopţi de cazare. Oferte mai accesibile găseşti la Mamaia, Sovata sau Vatra Dornei.

Comparabile cu prețul unei vacanțe all-inclusive în Egipt, pachetele pentru Revelion la multe dintre hotelurile din Poiana Brașov sunt deja sold out.

"Avem un grad de ocupare de Revelion de 100%. Pachetele au început de la 7.500 până la 8.900, pentru două persoane, cameră dublă, cu facilitățile de la spa, cu mâncare, cu demipensiune, cu cină festivă de Revelion", a afirmat Gabriel Roșca, director hotel.

Ca să se asigure că nu rămân cu pachetele nevândute, unii directori de hotel au păstrat prețul, dar au tăiat din altă parte.

"Prețul mediu al transportului pe cablu în Poiana Brașov și masivul Postăvarul s-a scumpit în acest an cu 9%. Și, ca să nu fie nevoiți să afișeze prețuri cu care clienții nu sunt obișnuiți, mulți dintre hotelieri fie au tăiat din numărul meselor, fie al zilelor care sunt incluse în pachete pentru Crăciun și Revelion", a transmis Claudiu Loghin, reporter.

"Pentru că știm foarte bine, toate produsele și materiile prime s-au scumpit. Am ales să scădem o zi la pachetul de Crăciun și de Revelion, să ajungem la un preț mai mic decât anul trecut. Mai avem, de Crăciun, un grad de ocupare de 75%. Pachetele sunt între 5.500 și 6.000 de lei, trei nopți de cazare cu trei zile festive", a mai spus Gabriel Roșca.

Cele mai multe rezervări pentru vacanța de iarnă au fost făcute la începutul toamnei.

"De două luni de zile am vândut absolut tot. Pentru pachetul de Crăciun, 890 de lei camera pe noapte, accesul la piscină, la saună și micul dejun. Pachetele de Revelion includ aceleași chestii, dar la un tarif un pic mai mare: 1.800 de lei camera dublă", a declarat Sorin Coman, director hotel.

În restaurante, însă, meniurile rămân neschimbate.

"Să se aștepte la preparatele tradiționale românești: tăierea porcului, șoriciul, slăninuța, cozonac", a spus Lenuța Palamariu, reprezentantă restaurant.

Apetitul rămâne ridicat anul acesta și pentru sărbătorile petrecute pe litoral. Hotelurile de la mare au pachete speciale cu petreceri tematice, acces la spa și mese festive. Trei nopți de cazare costă cel puțin 1.800 de lei și pot ajunge la aproape 7.000, în funcție de răsfățul ales.

În Bucovina și în centrul țării - în zona Sovata, de exemplu - vacanțele de iarnă sunt mai ieftine. Pentru Anul Nou, găsești camerele duble de la 400 de lei pe noapte, cu demipensiune.

