Video Cât a ajuns să coste o cartelă pentru întreg sezonul de schi în Poiana Braşov

Vacanţă mai scumpă la schi! Telescaunul și teleschiul costă mai mult iarna aceasta! O cartelă pentru tot sezonul ajunge la cinci mii cinci sute de lei la Poiana Braşov, iar surprize ar putea apărea şi la Predeal. 

de Claudiu Loghin

la 04.11.2025 , 21:20

Faţă de anul trecut, tariful instalaţiilor de transport pe cablu a crescut cu 9% la Poiana Braşov. Cel mai puţin costă o urcare şi o coborâre cu telecabina: 70 de lei.

O cartela pentru întreg sezonul ajunge la 5.500 de lei pentru adulţi de la 5.000 de lei, iar pentru copii la 3.300 de lei, de la 3.000 de lei cât era sezonul trecut. 

"Tarifele sunt mari pentru români, dar pentru turiştii străini nu este semnificativ. Şi staţiunea Poiana Braşov este scumpă". "Nu este un beneficiu, dar dacă la noi e regula ca s-a scumpit toate, de ce n-ar face şi ei". "Nu mai are lumea bani", spun oamenii. 

Cât a ajuns să coste o cartelă pentru întreg sezonul de schi în Poiana Braşov 

Preţurile vor creşte în funcție de tipul cartelei. Accesul de la ora 11 va costa 190 lei pentru adulți și 115 lei pentru copii. Abonamentul de 10 zile va costa 1.730 lei pentru adulți și 970 lei pentru copii.

 

"Sub creşterile cu TVA, cu energia electrică, indicele de consum, am încercat să aducem un echilibru intre aceste creşteri", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

 

Neschimbate vor rămâne doar tarifele pentru urcarea sau coborârea cu telecabina pe Postăvarul: 40 de lei pentru adulți, jumătate din sumă pentru copii. La Sinaia, preţurile rămân neschimbate, iar la Predeal, operatorul instalațiilor nu a luat încă o decizie.

