Poliţist, lovit cu piatra în faţă la o intervenţie în Dâmboviţa. Colegul său a tras focuri de avertisment

Un polițist a fost rănit în timpul unei intervenții la un scandal izbucnit între mai mulți membri ai aceleiași familii, în Dâmbovița, după ce un bărbat a aruncat cu pietre în direcția forțelor de ordine. Pentru a aplana conflictul, un alt agent a tras focuri de avertisment, iar agresorul a fost ulterior arestat preventiv pentru ultraj.

Polițist rănit după ce a fost lovit cu o piatră. Intervenție cu focuri de avertisment

Bărbatul care a aruncat cu pietre spre forţele de ordine are 33 de ani, pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru ultraj, iar miercuri a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Târgovişte, fiind emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc pe 15 aprilie, când poliţiştii au fost solicitaţi prin apel la 112 să intervină în cazul unui conflict între doi fraţi, în localitatea Racoviţa, potrivit Agerpres. La faţa locului, poliţiştii au identificat doi bărbaţi, de 33 şi 50 de ani, care ar fi avut un conflict pe fondul consumului de alcool.

"Poliţiştii au procedat la aplanarea conflictului şi dispunerea măsurilor legale. La scurt timp, în jurul orei 21:15, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că bărbatul de 33 de ani provoacă scandal. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, în localitatea Racoviţa, unde au intervenit pentru aplanarea unui conflict între mai multe persoane, membri ai aceleaşi familii, care s-ar fi agresat fizic reciproc. La un moment dat, bărbatul de 33 de ani, ar fi aruncat cu pietre în direcţia forţelor de ordine, lovindu-l pe unul dintre agenţii de poliţie în zona cavităţii bucale", au a transmis IPJ Dâmboviţa.

Conform sursei citate, în acel moment, un alt agent de poliţie ar fi folosit armamentul din dotare, executând două focuri de avertisment în plan vertical, timp în care au fost executate şi somaţii verbale, fără a fi rănite persoane.

