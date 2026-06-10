Un medic cu aproape 40 de ani de experienţă a fost prins de procurori în timp ce lua mită de la pacienţi. Procurorii susţin că doctoriţa, care a fost chiar managerul spitalului din Moreni, cerea între 100 şi 400 de lei ca să le dea pacienţilor bilete de trimitere pentru tratamente de recuperare.

Procurorii au urmărit-o pe doctoriţă timp de o lună. Doar în acest timp ar fi luat mită de la 11 pacienţi sau rude ale acestora. Anchetatorii cred că medicul dădea bilete de trimitere în staţiuni balneare pe bani. Sumele pretinse ar fi variat intre între 100 şi 400 de lei.

"Nu am avut alte informaţii anterior că se întâmplă ceva. Doamna manageră a fost de faţă la percheziţie. Nu am avut nicio informaţie, nicio sesizare, nicio reclamaţie, nicio vorbă. Are foarte mulţi ani de experienţă în spate", a declarat Claudiu Vaszil, director medical Spitalul Municipal Moreni.

Doctoriţa cercetată era chiar şefa Comisiei de Etică

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Mai exact de 37 ani lucra la Spitalul din Moreni. Este şefa secţiei de recuperare medicală şi balneologie şi a fost chiar managerul Spitalului de două ori, între 1997-2001 şi 2006-2017. Şi ca o ironie…

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Pacienţii sar în apărarea doctoriţei.

"Nu am păţit niciodată şi am fost în repetate rânduri. Şi cu tata, şi cu mama, de multe ori, de zeci de ori în 44 de ani", a declarat un pacient de-ai doctoriţei.

"M-a tratat foarte bine, nu mi-a cerut bani că i-am spus din start că nu am bani", a adăugat o altă persoană.

Ce avere are medicul acuzat că lua mită de la pacienţi

Și colegii au doar vorbe bune la adresa ei.

"În '89, când a venit dânsa, era o bază de tratament. Sub iniţiativa şi coordonarea dânsei s-a făcut o nouă secţie, s-a extins, s-a făcut clădire nouă, s-a dotat cu 35 de paturi şi toate acestea s-a făcut din donaţii obţinute de dânsa", a subliniat directorul medical al Spitalului Municipal Moreni.

Conform ultimei declaraţii de avere, medicul deţine o casă şi un apartament. Are aproape jumătate de milion de lei în conturi. De altfel, din ultima declarație de avere, reiese că de la Spitalul Moreni câștiga 16.000 de lei pe lună. Medicul lucra şi la privat într-o mare reţea de clinici. Are 64 de ani și ar fi putut să fie deja la pensie. A ajuns însă după gratii.