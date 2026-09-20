Fragmente de drone, descoperite în 3 zone din Marea Neagră, în apele României

Mai multe fragmente de dronă au fost descoperite în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Obiectele au fost semnalate de nave comerciale în trei locații diferite, iar scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române au intervenit pentru verificarea și recuperarea lor. Militarii au stabilit că fragmentele nu prezentau risc pirotehnic, iar autoritățile nu au emis avertizări pentru navigație.

Duminică, 20 septembrie, Centrul Maritim de Coordonare a informat Ministerul Apărării Naţionale şi SCOMAR (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră) despre existenţa unor obiecte plutitoare în derivă, în trei locaţii diferite în Marea Neagră, în Zona Exclusiv Economică a României, semnalate de nave comerciale, anunţă Ministerul Apărării, scrie News.ro.

”O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei ambarcaţiuni MAI, către zonele indicate, pentru identificarea şi evaluarea obiectelor. În drumul spre prima zonă indicată, specialiştii EOD au identificat şi recuperat un fragment de dronă ce nu prezenta risc pirotehnic, situat la aproximativ 37 de mile marine (Mm) travers de Constanţa. În sectorul respectiv, unde iniţial fuseseră semnalate obiecte plutitoare, nu au mai fost găsite alte elemente”, precizează ministerul.

În jurul orei 17:30, echipa a ajuns la a doua locaţie, aflată la circa 42 Mm de Constanţa, unde remorcherul APOLLO raportase prezenţa unui obiect plutitor. Militarii au identificat şi recuperat la bordul navei un alt fragment de dronă, stabilind că aceasta nu avea încărcătură explozivă.

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”Ulterior, nava MAI şi-a continuat deplasarea către a treia locaţie, indicată de echipajul navei Campos Tide, care a semnalat, la rândul său, prezenţa unui rest de dronă în derivă. Echipa EOD a recuperat, in jurul orei 19, fragmentul de dronă, care se afla la aproximativ 33 Mm de Constanţa. Nici acesta din urmă nu prezintă risc pirotehnic”, mai anunţă MApN.

Nu au fost emise avertizări de navigaţie, menţionează ministerul.