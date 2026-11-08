27 de metri deasupra apei. Aproape cât un bloc de zece etaje. De la o înălțime la care cei mai mulți dintre noi ar îngheța de frică, Constantin Popovici se aruncă în gol. Urmează câteva secunde în care pare că zboară. Sfidează gravitația și transformă căderea într-un spectacol care taie respirația. Este campion mondial la sărituri în apă de la mare înălțime şi bate record după record. L-am întâlnit ca să descopăr omul din spatele medaliilor și povestea unui campion care a demonstrat că limitele pot fi depășite. Chiar și atunci când totul pare imposibil.

Totul a început cu visul unui tată pasionat de sport, hotărât să-și transforme cei trei copii, un băiat și două fete, în campioni mondiali. Un vis uriaș, într-o Românie în care până și un bazin pentru antrenamente era un lux. "M-am calificat la Olimpiadă, dar noi, neavând bazin, mergeam cu porția la Bacău, unde se închisese și acolo bazinul și ne-am dus la Sibiu. Dar așa, cu chiu, cu vai, cu sala de bureți, ne-am calificat la Olimpiadă", a declarat Constantin Popovici, campion mondial.

Și-a propus să ducă săriturile la un nivel la care nici el nu credea că poate ajunge

A ajuns la Jocurile Olimpice de la Beijing și a concurat la Campionatul Mondial. A continuat să se antreneze în condiții dificile, cu gândul la o nouă participare olimpică. Până când un telefon i-a schimbat complet planurile. A fost invitat să facă parte din celebrul Cirque du Soleil. Dar dorul de performanță nu i-a dat pace. "În 2017 am văzut cu ochii mei Campionatul Mondial de la Budapesta, una era și proba de 27 de metri și am zis că e păcat să nu văd cu ochii mei. Aveam foști colegi de spectacol sau chiar de la Olimpiadă care participau", a declarat Constantin Popovici, campion mondial. Din tribună, a înțeles că locul lui era din nou în competiție. A decis să revină în sportul de performanță. Dar nu oricum. Și-a propus să ducă săriturile la un nivel la care nici el nu credea că poate ajunge.

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"Într-un an de zile, am inventat o săritură despre care nu credeam că e posibilă. Am dovedit că se poate. Sunt mulțumit, am o serie de compe vitate ca dificultate a treia din lume", a declarat Constantin Popovici, campion mondial. Au urmat performanțele care l-au dus în elita săriturilor de la mare înălțime. A cucerit titlul mondial și a ajuns să sară în unele dintre cele mai spectaculoase locuri de pe planetă. Din peisajele exotice ale Filipinelor până într-un defileu din Japonia, fiecare salt a devenit o aventură. Iar unele au fost adevărate premiere. "Era o zonă protejată și Guvernul ne-a dat permisiune specială să putem organiza acele concursuri acolo. Eram primii oameni de pe planetă care aveau voie să facă chestia asta", a declarat Constantin Popovici, campion mondial.

Spectacolul durează doar câteva secunde

După ce a cucerit înălțimile, a venit și provocarea din adâncuri. La Salina Turda, Constantin Popovici a sărit într-un lac aflat la 130 de metri sub pământ, alături de campioana mondială Rhiannan Iffland. Un decor desprins parcă din altă lume, dar și o mare necunoscută: apa extrem de sărată. "A trebuit să facem niște calcule. Echipa a discutat cu un matematician de la CERN ca să facă niște calcule să ne spună cât de sărată era față de apa de mare", a declarat Constantin Popovici, campion mondial. Spectacolul durează doar câteva secunde. În spatele lui sunt însă ani de sacrificii și o disciplină de fier. De la 27 de metri, Constantin intră în apă cu aproape 90 de kilometri pe oră. La o asemenea viteză, cea mai mică greșeală poate avea consecințe grave. Așa că nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Își creează propriile combinații de sărituri, își testează limitele și repetă fiecare mișcare până la perfecțiune.

"Mă antrenez în medie cam de 10 ori pe săptămână, uneori 12–13 antrenamente pe săptămână. Când vin concursurile, diminuez la 7–8 pe săptămână. Tot ce fac se învârte în jurul competițiilor și recuperării, și competițiilor", a declarat Constantin Popovici, campion mondial. Dar Constantin Popovici este departe de finalul carierei. După ce a cucerit titlul mondial, are un nou obiectiv: să ajungă din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Și visează să reușească tocmai la Budapesta. În locul în care, în 2017, privea din tribună sportivii pe care avea să-i înfrunte mai târziu.