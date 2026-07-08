Romeo Bolohan - profesorul din Suceava care a crescut într-un orfelinat și a schimbat destinul a sute de copii

Există, în sistemul educational românesc, dascăli care au transformat propriile suferințe într-o misiune dedicată noilor generații. Un astfel de exemplu este Romeo Bolohan, profesor de educație tehnologică la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, județul Suceava, a cărui carieră este o veritabilă lecție de rezistență.

Crescut el însuși în sistemul de protecție a copilului, dascălul a înțeles profund vulnerabilitatea tinerilor instituționalizați și le-a dedicat întreaga sa activitate la catedră. Pentru impactul din comunitate, a fost selectat în finala campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”. Această inițiativă, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, își propune să ofere recunoaștere publică profesioniștilor care, prin metode inovatoare și devotament, schimbă din temelii destinele elevilor români.

Parcursul său este marcat de o determinare motivată exclusiv de greutățile îndurate în tinerețe. Prietenul care l-a nominalizat în competiție povestește că „visul lui Romeo Bolohan încă din perioada grea de copilărie a fost acela de a căpăta puteri pentru îndepărtarea tuturor formelor de abuz din toate casele de copii din România. Și a reușit!”. La clasă, el utilizează inițiative precum „Selfie Pizza”, „Sandwich Show” sau „Ziua Ștafetei” pentru a-i învăța pe tineri abilități profesionale reale și a-i familiariza cu noțiuni financiare. Până în prezent, a sprijinit aproximativ 500 de tineri instituționalizați să termine cu succes diverse forme de învățământ.

Eficiența și performanțele metodelor sale au fost validate la nivel înalt, elevii săi vulnerabili obținând nenumărate premii la concursuri naționale de inventică. De-a lungul timpului, profesorul a câștigat prestigiosul premiu internațional „Global E-Innovation Awards” și distincția „Profesorul Anului din Mediul Rural”. Această dedicare uriașă continuă neabătută, deși, în ultimii cinci ani, se confruntă cu o boală gravă care necesită ședințe frecvente de dializă. Chiar și din centrul medical, el continuă să coordoneze proiecte sociale și, mai mult decât atât, își donează veniturile familiilor sărace din mediul rural.

Articolul continuă după reclamă

Modelul oferit de dascălul sucevean merită acum validarea și sprijinul întregii societăți. Publicul îl poate susține gratuit pe Romeo Bolohan, exprimându-și votul pe platforma oficială https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/, până la data de 15 iulie.

Mesajul lăsat de fostul său coleg de orfelinat subliniază perfect esența acestui efort monumental de o viață: „Este un profesor care întotdeauna a demonstrat și încă mai demonstrează că se poate atunci când cineva crede în tine”.