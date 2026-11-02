În Capitală încep pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Se anunţă luminiţe, decoraţiuni şi multă magie, dar, până atunci, restricţii de circulaţie. Târgul se va întinde pe 20.000 de metri pătraţi, iar amenajările vor da peste cap traficul în zonă.

Pe durata amenajării târgului, circulația va fi restricționată pe banda a treia din zona Pieței Constituției, pe bretelele din apropierea Parchetului General și Ministerului Finanțelor.

Restricțiile vor continua și în perioada următoare. Între 24 noiembrie și 30 decembrie, șoferii nu vor putea circula pe anumite porțiuni ale primei benzi de pe Bulevardul Libertății, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bulevardul Națiunile Unite.

De asemenea, între 25 noiembrie și 2 decembrie, va fi restricționată prima bandă de pe Bulevardul Libertății, pe sensul opus, către Calea 13 Septembrie.

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În plus, trebuie să ținem cont că tot de astăzi începe și școala, așa că traficul va fi oricum mai aglomerat în Capitală.