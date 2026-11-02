Orașul în care parcarea se scumpește în weekend. Turiștii sunt încurajați să lase mașina acasă

Parcările din Braşov ar urma să se scumpească. Autorităţile au venit şi cu un motiv: vor să descurajeze parcarea și aglomerația în zona obiectivelor turistice de top.

Tariful de 10 lei pe oră ar urma să se aplice sâmbătă și duminică în zona zero a Brașovului, cea care include și centrul istoric al municipiului. De luni până vineri, o oră de parcare va costa cinci lei, în acelaşi loc.

"Mi se pare foarte mult. Eu sunt din UK şi acolo, e cam o liră pe oră. Deci, o să fie ca în UK, dar făcând o paralelă cu salariile din UK cu salariile de aici, mi se pare mult, da", a declarat un vizitator.

"Eu nu ştiu sigur dacă 5 lei pe oră în timpul săptămânii şi 10 lei pe oră în weekend este un preţ corect pentru parcarea în centrul istoric al municipiului Braşov şi nici dacă este adevărat ce se spune, că mnersul pe jos ar face piciorul frumos. Ştiu sigur ce vor autorităţile cu o astfel de măsură: să le spună turiştilor mai bine veniţi pe jos, la pas sau cu autobuzul spre Piaţa Sfatului, Biserica Neagră, ori Poarta Schei", a transmis reporterul Observator, Claudiu Loghin.

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Transportul în comun folosește autobuze noi, iar un bilet costă cinci lei și este valabil pentru 90 de minute de călătorii. "Creşterea tarifelor este una dintre politicile publice de a încuraja atât braşovenii, cât şi turiştii să utilizeze mijloace alternative pentru a ajunge în centrul istoric", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

"Problema ar fi, să fie parcări mari, undeva în zonele limitrofe la un preţ bun, iar în centru să circulăm fără maşină, ar fi bine, dar preţul este destul de mare", spun localnicii.

Nu este singura măsură prin care edilii vor să încurajeze mersul pe jos sau cu autobuzul. În centrul Brașovului, se lărgesc trotuarele pentru pietoni și se desființează locuri de parcare. Turiștii își pot lăsa mașinile într-o parcare supraetajată.