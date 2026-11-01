Toată floarea social democraţilor s-a strâns la Timişoara. Președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis, și-a botezat al treilea copil, iar naş a fost nimeni altul decât Sorin Grindeanu. De la eveniment nu a lipsit niciun ministru PSD din cabinetul Luca Niculescu. Dar privirile nu au fost îndreptate spre ei. Rochiile strălucitoare ale partenerelor au făcut din noapte zi.

Evenimentul cu 500 de invitaţi, unul şi unul, a avut loc într-un restaurant de lux din Timişoara. Sorin Grindeanu şi soţia au fost naşi. Discreţi, nu au vrut să dea declaraţii. În interior îi aşteptau părinţii micuţului creştinat. Nu doar actualul, ci şi fostul şef al PSD au fost prezenţi. Fostul premier Marcel Ciolacu a venit la petrecere cu fosta miss Buzău, Sorina Docuz. Este primul eveniment la care cei doi participă împreună, după ce multă vreme au negat că ar avea o relație.

Rochiile preţioase, hainele de blană şi condurii sclipitori au transformat, pentru o seară, oraşul de pe Bega în capitala modei.

Reporter: Ce îi uraţi micuţului botezat?

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Lia Olguţa Vasilescu: Să fie sănătos, să crească frumos şi să aibă mult noroc.

Nu au lipsit nici încurcăturile. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a ajuns, din greșeală la o nuntă.

"Am greşit sala", a spus Băluță.

Politicieni locali, foşti sau actuali miniştri, au umplut sala de evenimete. N-au lipsit nici secretarul general al PSD, Paul Stănescu, ministrul Muncii Florin Manole, actualul ministrul al Sănătății Alexandru Rogobete, dar și fostul ministru Alexandru Rafila.

"Să fie sănătos, să crească, să îi facă mândri pe părinţii săi, care sunt nişte oameni minunaţi", a transmis prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan.

"Peste tot se face politică", a spus şi Alexandru-Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Surpriza muzicală a serii a fost celebrul cântăreţ Al Bano.