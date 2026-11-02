Până la deschiderea târgurilor de Crăciun mai avem, deci, de aşteptat şi de îndurat câteva restricţii în trafic. Cel puţin în Bucureşti Însă, putem ocupa timpul cu câteva rezervări pentru Crăciun şi Revelion. Şi, chiar dacă vremea nu va fi de plajă, sărbătorile de iarnă pot fi petrecute şi la malul mării. Pentru a atrage cât mai mulţi turişti de sărbători, hotelierii de pe litoral au pregătit deja oferte magice. Pentru adulţi sunt pregătite mese festive, cu toate bunătăţile la care vă puteţi gândi, muzică live şi momente de răsfăţ la SPA. Iar dacă aveţi copii, să ştiţi că şi ei sunt incluşi pe lista distracţiei. Dacă vă faceţi rezervarea din timp, puteţi să vă bucuraţi de reduceri de până la 15%.

Ofertele pentru Crăciun și Revelion au fost deja lansate, iar cei care se hotărăsc din timp pot plăti mai puțin pentru sejur. Unele oferte ajung la 10-15%, în funcție de pachetul ales.

Ofertele ajung la 10-15%, în funcție de pachetul ales

"Am pregătit un pachet ce include trei nopţi de cazare cu mic dejun şi cină. În data de 25 petrecere cu muzică live, cu meniu vestiv de Crăciun.", explică Cristina Kalispera, manager hotel 4 stele Mamaia1.

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Pachete gândite pentru familiile cu copii de Crăciun

De Crăciun, pachetele sunt gândite inclusiv pentru familiile cu copii. Pe lângă mesele festive, hotelierii promit activități speciale, cadouri și întâlniri cu Moș Crăciun.

"Îi aşteptăm pe oaspeţii noştri cu foarte multe surprize. De Crăciun va sosi Moşul ca de obicei, de pe hotel.", explică Sorina Dumitrașcu, reprezentant hotel 4 stele Eforie Nord.

"Mergem pe o tematică mai aparte. Vrem să organizăm un Secret Santa pentru oaspeţii noştri.", spune Anda Nedelcu, director vanzari hotel 4 stele Eforie Nord.

Pentru noaptea dintre ani, programul se schimbă. Petrecerile, muzica și cinele festive sunt completate, de câteva momente de relaxare.

"Oaspeţii beneficiază de accesul inclus la piscina interioară semiolimpică, saună umedă sau uscată, lasă de spinig şi aerobic. De asemenea, pachetul include terapii coporale pentru doamne şi pentru domni.", adaugă Cristina Kalispera.

"Cu note pariziene. Vom face un Revelion atipic. Avem şi un voucher special de 800 de lei pentru oaspeţii noştri să se bucure de resursele naturale ale Dobrogei. Nămolul.", adaugă Anda Nedelcu, director vanzari hotel 4 stele Eforie Nord1.

Prețurile diferă în funcție de hotel, dar şi de sărbătoare. Cum Crăciunul se petrece mai mult în familie, hotelierii au lăsat din preţ. Pentru trei nopţi de cazare în Eforie Nord, la un hotel de 4 stele, turiştii scot din buzunar 1.900 de lei, iar Mamaia 1.800 de lei.

De Revelion situaţia stă diferit. Cu 1.000 de lei mai mult. Trei poţi 2900 de lei în Eforie Nord şi în Mamaia 4.000 de lei.

Cei care ajung acum la mare se bucură de un litoral mai liniștit, fără aglomerația din sezonul estival.

Reporter: Cum este la mare în extrasezon?

Turist: Foarte bine.

Reporter: Te distrezi?

Turist: Da.

"E foarte frumos şi foarte liniştitor. După şcoală am avut nevoie de un moment de relaxare.", mai precizează un turist.

Pentru cei care vor să petreacă altfel Crăciunul sau Revelionul, marea rămâne o alternativă la destinațiile montane, aglomerate în perioada sărbătorilor.