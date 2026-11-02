"Ne vom prăbuși! O să murim!" Ultimul mesaj al pilotului avionului prăbușit în Florida

Nouă persoane au murit după ce un avion privat Learjet, care se îndrepta spre Bahamas, s-a prăbușit și a explodat într-o bilă de foc, duminică după-amiază, în comitatul Palm Beach, Florida, au anunțat autoritățile. Potrivit datelor Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), acesta este al doilea cel mai grav accident aviatic produs în Statele Unite în acest an, după prăbușirea unui avion care transporta parașutiști, în luna iunie, în Butler, Missouri. Atunci, 12 persoane și-au pierdut viața, scrie CNN .

Autoritățile nu au identificat încă cele nouă persoane aflate la bord și nici nu au precizat câte dintre acestea erau pasageri și câte făceau parte din echipaj.

"Părea o rachetă care se îndrepta spre pământ", a declarat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, referitor la accident.

Nu există informații potrivit cărora persoane aflate la sol și-ar fi pierdut viața. Cu toate acestea, impactul a împrăștiat resturi ale aeronavei pe o suprafață extinsă, a precizat guvernatorul.

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Aproximativ 600 de persoane au nevoie de adăpost, deoarece zona accidentului blochează accesul într-un parc de locuințe mobile, iar locuitorii nu se pot întoarce în casele lor, potrivit unui oficial local.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, care a confirmat bilanțul victimelor, a descris accidentul drept "o tragedie îngrozitoare".

Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) vor investiga circumstanțele prăbușirii, a transmis FAA.

Anchetatorii NTSB urmau să ajungă la locul accidentului duminică și luni. De asemenea, pentru luni a fost programată o conferință de presă.

"Ne vom prăbuși!"

Accidentul de duminică este cel mai grav înregistrat vreodată în cazul unui avion Learjet 60, potrivit datelor Flight Safety Foundation.

În 2008, patru persoane au murit după ce un Learjet 60, care urma să ajungă la Los Angeles, s-a prăbușit în timpul decolării din Columbia, Carolina de Sud.

Aeronava implicată în tragedia din Florida decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom și se îndrepta spre Bahamas, potrivit FAA.

Conform documentelor oficiale, avionul era înregistrat pe numele unei societăți cu răspundere limitată din Delaware și figura online ca fiind disponibil pentru zboruri charter.

Avioanele Learjet au devenit sinonime cu aviația privată. Modelul emblematic Lear 23, creat de Bill Lear, a devenit popular printre persoanele bogate și celebrități la scurt timp după lansarea sa, în anii 1960.

Marca a fost produsă cel mai recent de compania canadiană Bombardier. Aceasta a încetat fabricarea de noi avioane Learjet în 2021, dar continuă să ofere asistență tehnică pentru aeronavele existente.

Ultimele mesaje ale pilotului înainte de prăbușire

Cu câteva minute înainte de accident, pilotul a raportat acumulări de gheață pe aeronavă, o temperatură exterioară de minus 47 de grade Celsius și turbulențe moderate, care provocau variații de altitudine de până la aproximativ 213 metri.

Informațiile apar într-o înregistrare a comunicațiilor radio dintre pilot și controlorii de trafic aerian, disponibilă pe platforma LiveATC.net.

"Avem depuneri ușoare de gheață transparentă, care sunt gestionabile, și turbulențe moderate", a transmis pilotul către centrul de control al traficului aerian din Miami.

Câteva momente mai târziu, după ce a raportat apariția precipitațiilor și a solicitat permisiunea de a urca la o altitudine mai mare, pilotul a declarat stare de urgență.

"Coborâm cu 8.000... Mayday, mayday! Coborâm cu 10.000 de picioare pe minut", a transmis acesta.

"Suntem într-o situație de supraviteză, coborâm cu 20.000 de picioare pe minut (aproximativ 6.096 de metri pe minut)... Ne vom prăbuși!"

Potrivit datelor de urmărire a zborurilor publicate de ADS-B Exchange, avionul a pierdut aproximativ 8.230 de metri altitudine într-un singur minut, chiar înainte ca transmisia datelor de zbor să se întrerupă.

În momentul accidentului, în regiune existau furtuni izolate, iar aeronava traversase o celulă de furtună mai puternică cu doar câteva minute înainte să înceapă coborârea necontrolată.

Nu este clar dacă furtuna a contribuit la prăbușire. Totuși, la momentul respectiv, avionul se afla într-o zonă pentru care FAA emisese o avertizare meteorologică de tip SIGMET convectiv, care semnala prezența furtunilor și a condițiilor periculoase pentru aviație.

Acumularea de gheață pe aripi și pe alte suprafețe ale unei aeronave poate reprezenta un pericol major pentru avioanele private.

În ianuarie 2024, NTSB a publicat o alertă de siguranță privind riscurile asociate formării gheții în timpul zborului, fenomen care poate duce la pierderea controlului aeronavei.

Agenția a avertizat că gheața poate îngreuna controlul traiectoriei și al vitezei avionului și poate împiedica menținerea unui zbor la altitudine constantă.

Impactul a lăsat un crater uriaș în șosea

Forța impactului a fost atât de mare, încât carosabilul s-a deformat, iar în locul unde avionul a lovit pământul s-a format un crater, potrivit imaginilor difuzate de WPBF, post afiliat CNN.

Accidentul s-a produs în apropierea drumului Military Trail, între Cresthaven Boulevard și 10th Avenue North, a transmis Biroul Șerifului din comitatul Palm Beach.

Toate benzile de circulație de pe Military Trail, în ambele sensuri, au fost închise până la noi dispoziții. Autoritățile le-au recomandat șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative.

Aproximativ 600 de persoane au nevoie de adăpost din cauza distrugerilor provocate la sol, a declarat Joel Flores, comisar al comitatului Palm Beach pentru Districtul 3 și primul oficial local ajuns la locul tragediei.

Locuitorii afectați sunt direcționați către două centre de adăpost din comitat, pe durata investigațiilor.

"Am auzit și am simțit bubuitura", a povestit Andrew Mannino pentru CNN.

"Curentul electric s-a întrerupt imediat și nici acum nu a revenit".

Bărbatul a spus că a simțit miros de fum și a văzut „un nor negru uriaș care se ridica în aer”.

Avionul s-a prăbușit la aproximativ 13 kilometri de reședința lui Donald Trump

Locul accidentului se află la aproximativ 6,4 kilometri sud de aeroportul din West Palm Beach, redenumit în acest an în onoarea președintelui Donald Trump.

De asemenea, zona prăbușirii se află la aproximativ 13 kilometri sud-vest de Mar-a-Lago, reședința președintelui american.

Donald Trump s-a aflat în West Palm Beach în prima parte a zilei de duminică, dar a părăsit aeroportul la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One cu puțin peste o oră înainte de producerea accidentului.

Mărturiile oamenilor care au asistat la tragedie

Esteban Ruiz, un locuitor al comunității de case mobile din apropierea locului accidentului, a povestit că se relaxa atunci când a auzit un zgomot puternic, urmat de sunete care semănau cu picăturile de ploaie ce loveau acoperișul locuinței sale.

În realitate, erau fragmente metalice provenite din avion, care cădeau peste case în urma impactului.

Bărbatul a ieșit imediat afară și a descoperit scene de haos.

"Am crezut că poate a fost un fulger", a spus el în limba spaniolă, atunci când a descris craterul format în pământ după prăbușirea aeronavei, scrie New York Times.

Stephanie Platts, o altă locuitoare din apropierea locului tragediei, se afla pe terasă, împreună cu familia sa, când a auzit un zgomot puternic, asemănător celui produs de un accident rutier.

Femeia a povestit că a rămas încremenită în momentul în care locuința sa mobilă a luat foc din cauza resturilor proiectate în urma impactului aeronavei cu solul.

Vecinii au încercat să o ajute să stingă flăcările.

Stephanie își amintește că a văzut rămășițe umane împrăștiate în jurul său.

În haosul care a urmat, femeia și-a pierdut și câinele, pe nume Moose, care a fugit speriat în momentul prăbușirii avionului. Ea speră că animalul a reușit să găsească un adăpost undeva în apropiere.

"Totul era cuprins de flăcări. Iar după flăcări, a început să plouă cu bucăți de metal", a povestit femeia.

Ce se știe despre accidentul aviatic din Florida

Mary Schiavo, analist CNN specializat în aviație și fost inspector general al Departamentului american al Transporturilor, a declarat că imaginile surprinse de camerele de bord ale mașinilor vor avea un rol important în ancheta privind cauzele tragediei.

Schiavo a explicat duminică, într-o intervenție la CNN, că aeroportul ar fi fost un loc potrivit pentru a aștepta îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

"Aceea nu este o coborâre controlată. Este o coborâre în care aeronava depășește efectiv limitele de viteză și rata de coborâre. În acel moment, este clar că, indiferent ce s-a întâmplat, pierduseră controlul avionului (...) Depunerile de gheață pot fi atât de severe, încât pot provoca pierderea portanței și intrarea avionului în regim de angajare", a explicat experta.

Potrivit acesteia, coborârea extrem de abruptă ar fi putut provoca desprinderea unor componente ale aeronavei înainte de impact.

De asemenea, există posibilitatea ca înregistratorul de zbor să fi fost distrus în explozie.

Deocamdată, nu se știe dacă avionul era echipat cu un înregistrator de voce din cabina piloților, dispozitiv care ar putea oferi informații esențiale anchetatorilor NTSB.

Reglementările FAA impun ca aeronavele cu reacție echipate cu mai multe motoare să aibă un astfel de dispozitiv, însă numai dacă sunt operate în scop comercial, contra cost.

Documentele arată că avionul prăbușit era disponibil pentru zboruri charter.