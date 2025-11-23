Antena Meniu Search
Video Premieră în România. La Păltiniş, sezonul de schi se va deschide cu zăpada păstrată de primăvara trecută

Premieră în România, la Păltiniș. Sezonul de schi se va deschide cu zăpada păstrată încă de primăvara trecută. Muntele de omăt, depozitat sub prelate termoizolante speciale, a rezistat fără probleme temperaturilor de peste 30 de grade din timpul verii.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 08:03

Noul sezon de schi de la Păltiniș a început cu zăpadă de anul trecut, conservată printr-o tehnică specială. "Este un procedeu prin care zăpada se păstrează. Acest snow farming a devenit foarte important în zilele astea când precipitaţiile sunt tot mai puţine. Producătorii foliei, cei care au experienţă în domeniu spun că se păstrează în jur de 60-70%. Aici ne ne ne situăm acum la 30-40%", a declarat Andy Fazekas, reprezentant complex Păltiniş.

Depozitarea, acoperirea și întreținerea zăpezii presupun zile întregi de muncă și echipamente speciale. "Costurile sunt foarte mari. Doar folia a costat peste 100.000 de euro, plus dispozitivul de rulare, foliile că sunt mai multe", a declarat Andy Fazekas, reprezentant complex Păltiniş. Turiştii care ajung la Păltiniş au ocazia să îl cunoască şi pe Pălti, mascota staţiunii. Zăpada va fi împrăștiată pe una dintre pârtiile complexului în următoarele zile. Sezonul de schi de la Păltiniș se va deschide oficial pe 29 noiembrie.

