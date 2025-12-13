Iarna blândă pune frână schiorilor. Multe pârtii sunt închise şi cel mai probabil aşa vor rămâne şi de Sărbători pentru că nu e zăpadă. Doar două sunt deschise: Transalpina, unde se poate schia doar în weekend și Păltiniș, cu zăpadă artificială. La Bâlea Lac, hotelul de gheață nu va fi construit din cauza temperaturilor ridicate.

Aproape de jumătatea lunii decembrie, doar două pârtii sunt deschise: Transalpina și Păltiniș. Pe domeniul schiabil Transalpina, pârtiile funcționează doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică.

Este deja al doilea weekend de când domeniul schiabil Transalpina este deschis, iar oamenii se bucură de zăpadă. La peste 1.800 de metri altitudine totul este alb în jurul nostru și peisajele sunt de poveste.

"Am luat decizia de a opri funcționarea pârtiilor pentru a rezerva într-un fel sau altul stratul de zăpadă. A fost puțin cam cald. Suntem singurii care avem zăpadă din țară, chiar dacă avem cele două pârtii deschise", spune Adrian Iepure, administrator domeniu schiabil.

Pârtiile de la Şureanu rămân încă închise, spre dezamăgirea celor care iubesc sporturile de iarnă. Anul trecut, pe vremea asta, stratul de zăpadă măsura deja peste 50 de centimetri, iar acum abia dacă trece de 5 centimetri.

"Peisajul nu arată foarte bine pentru această perioadă, având în vedere că în ultimele două sezoane am deschis în dată de 29 noiembrie. Mai exact pe vremea asta anul trecut funcționăm", spune Florin Mihaltan, reprezentant domeniu schiabil

"Noi sperăm cât mai curând, având în vedere condițiile care nu sunt cele mai bune în acest moment. Îi așteptăm în continuare și în acest sezon în număr cât mai mare pe copii și pe părinții lor", spune Radu Nicula, instructor schi.

Şi pe Valea Prahovei toate pârtiile sunt închise, iar la Bâlea lac hotelul de gheaţă nu se poate construi pentru că este prea cald afară. E posibil ca nici de sărbători să nu avem zăpadă. Meteorologii estimează de Crăciun şi de Revlion temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru finalul lunii decembrie.

